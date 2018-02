Daniel Peredo: Jaime Duarte se quebró por la muerte del periodista deportivo [VIDEO]

Jaime Duarte, ex seleccionado peruano, se pronunció sobre la repentina muerte de Daniel Peredo. Duarte, quien conoció a Peredo desde los inicios de su carrera como periodista deportivo, no pudo evitar quebrarse al recordar a su amigo.



"Impactado, consternado. La verdad que con una tristeza inmensa. Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. Desde principio de su carrera", dijo Duarte en diálogo con Canal N.



Daniel Peredo falleció este lunes a los 48 años. Fuentes cercanas a Trompe.pe confirmaron que Daniel Peredo ingresó esta mañana a la Clínica San Felipe tras jugar una 'pichanga' con sus amigos.



Peredo tuvo una fuerte descompensación de la que no pudo recuperarse. Minutos después sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida.



Duarte contó que la 'pichanga' era una práctica habitual entre los colegas deportivos de distintos medios de comunicación. Sin embargo, él había dejado de ir estos meses.



"Estos dos últimos años hemos jugado juntos. Nos reuníamos todos los lunes con muchos personajes jóvenes de la televisión y la radio. Y generalmente enero y febrero no voy por el exceso de trabajo que tengo y por el calor", contó el ex futbolista peruano.

Daniel Peredo falleció este lunes a los 48 años. Video. Canal N