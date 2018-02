Daniel Peredo: las mejores frases de su última entrevista con Jesús Alzamora [VIDEO y FOTOS]

¡Emotivo y para llorar! Jesús Alzamora conversó en enero pasado con el fallecido periodista deportivo Daniel Peredo , en la que fue quizá una de sus últimas entrevistas. En YouTube , el también actor publicó el video que se ha vuelto viral, a manera de homenaje.

En medio de la entrevista, Daniel Peredo habló de todo: el mundial al que regresó la selección después de 36 años, sus inicios, sus jugadores favoritos y su pasión: el periodismo deportivo.

Aquí te dejamos con algunas de sus mejores frases en esta última entrevista de Daniel Peredo con Jesús Alzamora.

"Jugaba fútbol como cualquier chico, pero más sentía que me apasionaba después llegar a mi casa y revisar el diario y preocuparme más por lo que decían de los partidos"

"Pude haber jugado de manera competitiva, pero tenia claro que queria ser periodista deportivo desde siempre, en la radio sobre todo"

"Para mi Maradona fue el mejor jugador del mundo"

"Trato de tener un filtro, leo absolutamente a todos los que me comentan, lo que me dicen en la calle, lo que me escriben en Twitter"

"Tengo una debilidad por Farfán, creo que pudo haber alcanzado otros niveles. Percibo que al momento de relatar hay digamos, frases, situaciones, durante el relato que tienen que ver con eso"

"Sueño con que Carillo se lleve a todo el equipo rival y termine hacer un gol 'maradoniano', metiéndose con pelota y todo al arco"

"A Rusia deberíamos ir a disfrutar, volver a un mundial después de 36 años, conforme vayamos acercándonos al mundial, diremos vamos a tratar de hacer un muy buen partido y disputare el partido a Dinamarca".

"Perú debería ir responsablemente a disfrutar de una fiesta a la que volvemos después de 36 años"