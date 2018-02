Mister Chip, reconocido periodista español, destacó el homenaje de despedida a Daniel Peredo en el Estadio Nacional y aseguró que nunca vio algo igual.



"Yo no recuerdo nada igual, la verdad", citó Alexis Tamayo, Mister Chip, en su cuenta oficial de Twitter en referencia al último adiós de su colega Daniel Peredo.

Los restos de Daniel Peredo fueron llevados al Estadio Nacional para despedirse de los peruanos que lo querían y admiraban. Cerca de 15 mil personas se dieron cita al coloso deportivo en un homenaje inolvidable.



"¡Que homenaje más bonito! Contad también con mi aplauso y mi respeto", citó en otro tuit Mister Chip que acompañó su mensaje con un video en el que se aprecia el recorrido de Daniel Peredo en el recinto deportivo.

Daniel Peredo: Mister Chip destacó su homenaje de despedida, "Nunca vi nada igual" Daniel Peredo: Mister Chip destacó su homenaje de despedida, "Nunca vi nada igual"

El pasado martes, Mister Chip dedicó parte de su trabajo a Daniel Peredo. "Quiero dedicarle esta historia, con todo el cariño del mundo, a Daniel Peredo, la voz de la selección peruana, que falleció el 19 de febrero de 2018 a los 48 años, cuando sólo faltaban 4 meses para ver cumplido su sueño: narrar un partido de la Bicolor en la Copa del Mundo. No tuve ocasión de conocerle personalmente, pero me consta que me tenía gran aprecio y que a menudo usaba mis datos en sus transmisiones, respetando siempre la fuente. Si él tuvo que esperar 36 años para volver a ver a Perú en un Mundial, bien podría el cielo haber esperado un poco más antes de llevárselo. Que descanse en paz", escribió Mister Chip sobre Daniel Peredo.



Daniel Peredo: Mister Chip destacó su homenaje de despedida, "Nunca vi nada igual" Daniel Peredo: Mister Chip destacó su homenaje de despedida, "Nunca vi nada igual"

Daniel Peredo: El momento más triste del homenaje en el Estadio Nacional

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.