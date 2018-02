Daniel Peredo: El momento más triste del homenaje en el Estadio Nacional [VIDEOS y FOTOS]

Los restos de Daniel Peredo fue paseado por el Estadio Nacional ante miles de personas que le ofrecieron el último adiós. Una reverencia con el féretro dirigido a los hinchas fue el momento más sensible del homenaje.



Daniel Peredo recorrió las calles de Lima con destino al Estadio Nacional y en el trayecto decenas de personas se conmovieron y saludaron a la carroza fúnebre con mucho sentimiento.

Ya en el Estadio Nacional la carroza dio varias vueltas sobre la pista atlética. Los hinchas corearon su nombre. "Daniel no se va. No se va. No se va", gritaron los aficionados.



Luego de cumplir con las vueltas la carroza se estacionó al frente del palco principal de la tribuna occidente. Es ese momento se decidió sacar el féretro de Daniel Peredo y cargado en hombros saludó tres veces con una reverencia que emocionó a todos.

Mira el momento más triste del homenaje a Daniel Peredo en el Estadio Nacional:

Daniel Peredo: El momento más triste del homenaje en el Estadio Nacional

Los aplausos y el reconocimiento a Daniel Peredo fue conmovedor. La misma acción se repitió metros más adelante cerca de la tribuna norte.

