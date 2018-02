Daniel Peredo: Mónica Delta se quebró en vivo tras anunciar muerte de comentarista deportivo [VIDEO]

Mónica Delta se quebró en vivo tras tener que dar la noticia de la muerte de Daniel Peredo, amigo y compañero en RPP, falleció este lunes a los 48 años en la Clínica San Felipe.



"Son esas noticias que nos toca, es nuestro trabajo como periodistas que no queremos dar, pero tenemos que dar porque hay que continuar con la información y dar a conocer esta tristísima noticia: Daniel Peredo, nuestro compañero, ha fallecido", dijo Mónica Delta con la voz entrecortada.



Mónica Delta indicó que “es un momento muy difícil” porque “uno no imagina que un muchacho de 48 años se muere, se vaya”, mencionó sobre la muerte de Daniel Peredo. En la mesa de conducción se encontraba con los periodistas deportivos Pierre Manrique y Paul Pérez.



“Nos ha caído la noticia… No me imagino cómo estará la familia, no podemos explicarlo, son cosas que no se pueden explicar”, agregó Mónica Delta sobre el deceso de Daniel Peredo.



Mónica Delta se quiebra en vivo tras anunciar la muerte de Daniel Peredo.

Debido a que Mónica Delta se quebró, Pierre Manrique tuvo que continuar la información sobre el deceso de Daniel Peredo.



“Lamentablemente esta circunstancia de la vida es eso, somos fruto de una circunstancia, pero jamás podíamos pensar que el arriba se equivoque y se lo lleve tan rápido (…) y nos preguntamos ¿por qué tan joven? ¿por qué con tanta vitalidad? Era tremendo tipo ¿por qué te lo llevaste?”, dijo el compañero de Mónica Delta en RPP.



Daniel Peredo ingresó esta mañana al centro médico por una consulta tras jugar una 'pichanga' y terminó perdiendo la vida por un paro cardíaco.

