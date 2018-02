Daniel Peredo: El homenaje de 'Al Ángulo', programa que conducía [FOTOS y VIDEO]

Daniel Peredo falleció este lunes al mediodía de un paro cardíaco a los 48 años. De lunes a viernes, el periodista deportivo conducía el programa ‘Al Ángulo’ en CMD con Jorge Cabrera, Diego Rebagliati, Pedro García, Jose Chávarri y Ramón Quiroga.



Sin embargo, tras el deceso de Daniel Peredo el programa no se emitió hoy en el horario semanal de 10 a 11 de la noche.



"Un gol más va a haber", "No sé si es justo, solo sé que es cierto", "Gloria a Perú en las alturas", fueron las palabras que recordaron a Daniel Peredo con un fondo negro que difundieron en el horario de ‘Al Ángulo’.



"Gracias por enseñarnos a gritar los goles con el alma", culminaba una rememorada frase de Daniel Peredo.



Jorge Cabrera, Diego Rebagliati, Pedro García, Jose Chávarri y Ramón Quiroga, compañeros de Daniel Peredo, no salieron al aire, pues se encontraban en el velorio de su amigo en la iglesia Virgen de Fátima.



Homenaje a Daniel Peredo en 'Al Ángulo'.

Daniel Peredo ingresó esta mañana al centro médico porque se sentía mal tras jugar una 'pichanga' y terminó perdiendo la vida de un paro cardíaco.



Esta lamentable noticia se da a meses de comenzar el Mundial Rusia 2018, donde la selección peruana estará presente y Daniel Peredo iba a ser uno de los narradores estelares del cuadro de Ricardo Gareca.

