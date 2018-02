Al borde de las lágrimas. Aldo Miyashiro sufrió durante el programa La Banda del Chino para evitar quebrarse. El conductor estuvo cabizbajo en varios momentos mientras hablaba de la muerte de Daniel Peredo.

Como se recuerda, Aldo Miyashiro convocó a Daniel Peredo para que forme parte de la película más taquillera del 2017, Once Machos. El narrador deportivo interpretó a 'Dani', un vendedor de discos de karaoke, cuyo sueño era estudiar periodismo deportivo.

Durante el programa, Aldo Miyashiro contó que, pese a costumbre de asistir a velorios, se acercó a la iglesia Virgen de Fátima para despedirse de Daniel Peredo. El conductor manifestó que tuvo una conversación con Milagros, esposa del periodista.

"Le di un abrazo a la señora de Peredo y la señora me dijo: 'Muchas gracias por cumplirle el sueño a mi esposo. Fue muy feliz durante ese tiempo'. Y la verdad es que no, fue al revés: Daniel nos cumplió el sueño a todos", dijo Aldo Miyashiro con la voz entrecortada.

"Daniel fue a trabajar con nosotros, a narrar los goles que metíamos en una historia, a poder gritar un gol que alguna vez soñamos meter, y a involucrarnos más en nuestra pasión por el fútbol. Los que estamos agradecidos siempre señora, somos nosotros. Soy yo", dijo Aldo Miyashiro.

El conductor del programa reveló que la película Once Machos tendrá una segunda parte y ya conversaba con Daniel Peredo sobre su participación para la secuela pues el final de su personaje en el primer filme era medio complicado.

"En la última conversación que tuve con Daniel hablábamos de qué íbamos a hacer con su personaje para Once Machos 2. Porque según la historia, su personaje ya estaba en otro momento. Y lo único que se me ocurre es que, hagamos lo que hagamos, va a ser una especie de homenaje de no solo sus colegas, de los periodistas deportivos, que van a dar más muestras de admiración y respeto, sino de sus otros compañeros: los actores. Porque también lo sentimos nuestro. Y como lo dijo Carlos Gassols el último día de rodaje: 'Daniel, también eres actor'", expresó Aldo Miyashiro.

Aldo Miyashiro sobre Daniel Peredo

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.