Daniel Peredo: Las narraciones más emocionantes del periodista deportivo que quedarán en el recuerdo [VIDEO]

La noticia de la muerte de Daniel Peredo ha tomado por sorpresa a más de uno. El icónico narrador deportivo falleció a los 48 años tras sufrir un paro cardíaco. El periodista deja a su esposa Milagros y a sus dos hijas.

A lo largo de su carrera, Daniel Peredo ha protagonizado una larga lista de narraciones emocionante de partidos de fútbol. El comentarista logró narrar el partido clave de la selección peruana contra Nueva Zelanda por el último cupo a Rusia 2018.

Pese a que no logrará cumplir su sueño de narrar un partido de Perú en el mundial, la voz de Daniel Peredo quedará en el recuerdo de muchos televidentes con varias de sus narraciones de partidos de la selección peruana.

Aquí te recordamos algunas de las que hicieron vibrar a la afición:

1. Perú - Argentina (1 - 1) Eliminatorias Sudáfrica 2010

Ya se jugaban los descuentos del partido el 10 de setiembre del 2008. Argentina iba un gol a favor y estaba seguro de llevarse el triunfo en el Estadio Nacional de Perú. Sin embargo, Juan Manuel Vargas logró robarse el balón y, tras casi correr la mitad de la cancha, le dio un pase magistral a Johan Fano que terminó en empate.

Daniel Peredo: "¡Gooooooooooooooooooooooooooooooooooool peruano. Con el corazón de Vargas, con los huevos de Vargas, con el empuje de Vargas, con el corazón de todos lo hizo Vargas, la metió Fano. No merecíamos perder. No merecíamos irnos con las manos vacías, no merecíamos el 1 a 0 en contra. Apareció Fano en el final. Apareció Vargas empujando. Tuvo tiempo hasta de sacarse un argentino. Es el mejor final que me ha tocado narrar. Perú 1, Argentina 1, después de todas las repeticiones".

Daniel Peredo: Narración Perú - Argentina (1-1)

2. Perú - Chile (1 - 0) Eliminatorias Brasil 2014

Era el minuto 41 del segundo tiempo. El clásico del Pacífico se jugaba en el Estadio Nacional y ni Perú o Ecuador se encontraba con el arco contrario. Yosimar Yotún logra robar la pelota y puso a la selección peruana en el área mapocha. El futbolista esperó el momento para darle un pase a Jefferson Farfán que terminó en gol.



Daniel Peredo: "¡Goooool, goool, gooool, gooool, goooooool peruano! ¡Ahí Jefferson! Te tenía fe, ahí. En el área Jefferson. ¡Eres delantero Jefferson, eres goleador Jefferson!. Ay, Jefferson, Jefferson, no sabes cuánto esperé gritar un gol tuyo. Un gol que tenga peso, que resuelva, que sirva para ganar. Que sirva para que se calle el estadio, como se está callando ahora. ¡De punta Jefferson! ¡Cómo fregamos! Apareció ahí en el área para ilusionarnos otra vez y no se apague la llama. Jefferson Agustín Farfán Guadalupe por su mamacita nos dice que estamos aquí en el nacional a falta de tres minuto: Perú 1, Chile 0"

Daniel Peredo: Narración Perú - Chile

3. Ecuador - Perú (1- 2) Eliminatorias Rusia 2018

​Este encuentro colocó a la selección peruana en el quinto lugar de la tabla de posiciones. Con goles de Edison Flores y Paolo Hurtado, el equipo nacional logró una importante hazaña: ganarle en Quito a Ecuador.



Daniel Peredo: "¡Ganamos, ganamos, ganamos!. ¡Era hoy Ramón, era hoy! ¡Siempre hay una primera vez! Gloria a Perú en las alturas. Perú ha roto esa racha de no poder ganar en Quito y ha ganado bien. Ha ganado con juego, poniéndola abajo, con goles de Flores y Paolo Hurtado. Ha ganado sosteniendo con 10 hombres. Ha ganado con Cartagena y Santa María que debutaban. Ha ganado Perú en Quito, ha ganado 2 a 1. Somos quintos por ahora."

Daniel Peredo: Partido Ecuador - Perú Eliminatorias Rusia 2018

4. Perú - Colombia (1-1) Eliminatorias Rusia 2018

​En el minuto 55, James Rodríguez anotó en el arco peruano. El Estadio Nacional de Perú simplemente se quedó callado al ver que su selección estaba a punto de perder la posibilidad de disputar un partido en el mundial Rusia 2018. Sin embargo, en el minuto 75, Paolo Guerrero devolvió la fe al patear un tiro indirecto. La mano de Ospina firmó el empate.

Daniel Peredo: "Tiro libre indirecto, tiro, libre indirecto... Gol, gol, goooool. La tocó, la tocó, la tocó. Goooooooool, gol, gol, gol, gol, goooooooooooooooooooooooooooooooooooooool. Era tiro libre indirecto. Le pegó Paolo Guerrero. Metió la mano Ospina, la desvió el arquero y Paolo Guerrero en 30 minutos empata el partido. Nos vuelve a ilusionar, nos vuelve a hacer soñar. La toca Ospina en el tiro de Paolo Guerrero. José Paolo Guerrero era el día para ti. De balón detenido la toca el arquero que debió renunciar a la acción ese es tema de Colombia. Paolo Guerrero nos hace soñar"

Daniel Peredo: Perú - Colombia (1-1)

5. Perú - Nueva Zelanda (2 - 0) Repechaje Rusia 2018

​El partido más infartante en los últimos 36 años. Perú al fin estaba a un solo partido de volver a un mundial de fútbol. La selección peruana tenía que anotar al menos dos goles si quería ganarle a Nueva Zelanda. Y así lo hizo.

Daniel Peredo sobre el gol de Jefferson Farfán: "¡Gol, gol, gol, goooooooooooool, gol PERUANO! Encontramos el espacio, encontramos el espacio para salir, Cueva hizo esa pausita, esa pausita, para encontrar ese pase. Siempre te tuve fe ahí y tú sabías. Siempre te tuve fe ahí. Apareció, Jefferson, Jefferson, Jefferson Agustín en la zona del 9 para definir. Para decirle a Paolo: 'Paolo te esperamos, tú tranquilo. soy el 9 por ahora'. Rompe el arco Jefferson Farfán"

Daniel Peredo sobre el gol de Christian Ramos: "Goooool...peruaaaaano. Apareció Ramos, como un nueve, el líder de la selección, uno de los capitanes sin cinta del equipo, apareció el defensor confiable, siempre oportuno en el área rival, apareció ramos para decirnos que estamos cerca del Mundial".

Perú vs Nueva Zelanda: Gol de Jefferson Farfán

