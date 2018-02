La repentina muerte de Daniel Peredo es un gran dolor entre sus amigos, familiares y colegas. El periodista falleció el día lunes aproximadamente al mediodía tras sufrir un paro cardíaco mientras se dirigía a la clínica San Felipe.

Su cuerpo está siendo velado en la iglesia Virgen de Fátima, acompañado de su familia y todas las personas que quieren darle el último adiós. Durante la noche del día lunes, muchas personalidades del mundo futbolístico y periodístico se hicieron presente en el lugar para despedirse de Daniel Peredo.

Su compañero y amigo de cabina, Ramón Quiroga estuvo varias horas en el velorio. Visiblemente afectado por la repentina muerte de Daniel Peredo, 'Don Ramón' no pudo evitar llorar al recordar que estuvo hablando por celular con el periodista durante la noche del día domingo.

"Me voy a quedar con una frase de Daniel me decía siempre: 'Cuando yo me vaya, voy a armar el equipo allá'. Y a mí me dejó muchas enseñanzas, Estoy muy golpeado por lo que le ha pasado a él. Iba a almorzar ayer (domingo) con él y no llegué. Me estuve escribiendo con él hasta las 10 de la noche de ayer y hoy me entero de toda estas cosas", contó Ramón Quiroga entre lágrimas.

El comentarista deportivo reveló que perder a su amigo Daniel Peredo ha sido un duro golpe. Por eso, Ramón Quiroga espera que su compañero de cabina pueda descansar en paz. Además, indicó que más adelante lo acompañará.

"La verdad es que estoy muy triste. Este es un golpe muy duro para mí. Simplemente deseándole lo mejor a él y que descanse allá, que seguramente lo voy a estar acompañando más adelante", puntualizó afligido Ramón Quiroga.

Ramón Quiroga llora por Daniel Peredo

