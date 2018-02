Daniel Peredo: Usuarios no pueden creer la muerte de periodista deportivo y se despiden así de él [FOTOS]

Lunes negro. Esta tarde se conoció la repentina muerte del periodista deportivo Daniel Peredo a los 48 años. Según los primeros reportes, el comentarista falleció luego de jugar una 'pichanga' con sus amigos.



Tras sentirse descompensado, Daniel Peredo acudió a la Clínica San Felipe, donde desafortunadamente sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida.



No lo pueden creer. En tanto, en las redes sociales como Twitter, los usuarios aseguran estar en "shock" por la noticia, pues hasta donde se sabía Daniel Peredo no sufría problemas cardíacos.



Muchos de ellos han expresado su tristeza debido a que faltaba meses para que inicie el Mundial Rusia 2018, donde Perú participará luego de 36 largos años.



En una entrevista para la revista Somos, Daniel Peredo respondió lo que sería la felicidad perfecta para él: "Relatar a Perú en un Mundial".



"Sin poder creerlo hasta ahora. Dios te tenga en la gloria Daniel Peredo. Gracias por darle tanto al periodismo deportivo y al fútbol peruano" o "El gol no volverá a ser gol sin tu voz. Descansa en paz, Daniel Peredo" son algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter.

