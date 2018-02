Triste día para el periodismo deportivo nacional. El narrador deportivo de Movistar Deportes, Daniel Peredo, murió este lunes en la Clínica San Felipe a los 48 años. [Nuestras condolencias a todas su familia y amigos]



Según se conoce, Daniel Peredo ingresó esta mañana al centro médico porque se sentía mal tras jugar una 'pichanga' y terminó perdiendo la vida de un paro cardíaco.



Daniel Peredo: Esta fue su emocionante última narración con la selección peruana [FOTOS y VIDEO]



Esta lamentable noticia se da a meses de comenzar el Mundial Rusia 2018, donde la selección peruana estará presente y Daniel Peredo iba a ser uno de los narradores estelares del cuadro de Ricardo Gareca.



[Daniel Peredo y la última entrevista que brindó a Trome]



Daniel Peredo tiene en su historial una de las narraciones más emotivas de la selección peruana. Pasó en las Eliminatorias Sudáfrica 2010, Johan Fano puso el 1-1 ante Argentina en el último minuto con gran corrida de Vargas y el 'Cabezón' se emocionó hasta las lágrimas.

Video: Daniel Peredo fallece

En una entrevista para Trome, Daniel Peredo recordó cómo llegó a coger el micrófono: "Una vez, cuando hacía prensa escrita con los que ahora están en Trome, el ‘Negro’ Navarro y su padre me dieron 10 minutos en una Copa Perú. Luego, en ‘Goles en Acción’, lo hacía cuando faltaba uno, hasta que en el 2002 pasé un casting para el Mundial en ATV porque ya no había sitio para otro comentarista".



Las redes sociales no tardaron en lamentar la muerte de Daniel Peredo y le dedicaron emotivas palabras. Incluso muchos de ellos piden que el cuerpo del narrador deportivo sea velado en el Estadio Nacional.

LLORAN MUERTE DE DANIEL PEREDO

Daniel Kanashiro y Alan Diez, al borde del llanto, le dedicaron emotivas palabras a Daniel Peredo tras enterarse de su deceso.



"Nos nos pidan fluidez en las ideas, en las palabras, porque estamos haciendo un esfuerzo enorme para tener una claridad para comunicarles la triste y lamentable noticia", dijo Daniel Kanashiro.



"Daniel Peredo fue la voz que nos llevó al Mundial. Hoy Daniel nos deja, sentimos una pena enorme. No puedo creer que ya no está. Gloria en las alturas, Daniel", agregó Alan Diez.

Daniel Peredo: Jaime Duarte se quebró por la muerte del periodista deportivo [VIDEO]

Por su parte, Mónica Delta se quebró en vivo al dar la noticia en su programa en RPP que Daniel Peredo había fallecido.



"Son esas noticias que nos toca, es nuestro trabajo como periodistas que no queremos dar, pero tenemos que dar porque hay que continuar con la información y dar a conocer esta tristísima noticia: Daniel Peredo, nuestro compañero, ha fallecido", dijo Mónica Delta con la voz entrecortada.



Mónica Delta indicó que “es un momento muy difícil” porque “uno no imagina que un muchacho de 48 años se muere, se vaya”, mencionó sobre la muerte de Daniel Peredo.

Mónica Delta se quiebra en vivo tras anunciar la muerte de Daniel Peredo.

DANIEL PEREDO Y EL SUEÑO INCUMPLIDO

Durante toda su carrera Daniel Peredo manifestó en más de una entrevista que uno de sus más grandes sueños y la felicidad completa sería el de narrar un partido de de la selección peruana en un Mundial.



Estuvo a punto de hacerlo y ya tenía todo listo para iniciar la gira con los dirigidos de Ricardo Gareca, pero la muerte lo sorprendió y se llevó consigo un sueño que no pudo cumplir.



DANIEL PEREDO EN EL MUNDO DE LA PUBLICIDAD

El talento para comentar los partidos de fútbol de Daniel Peredo también fue aprovechado por el mundo de la publicidad. Tras la muerte del comentarista deportivo, muchos usuarios en redes sociales recuerdan su participación en los comerciales de diversas marcas, especialmente la del chocolate 'Cañonazo'.



Daniel Peredo protagonizó el comercial de 'Cañonazo' en el año 2008. El comentarista deportivo hizo una comparación entre la vida y el fútbol con su popular frase: "Goles que no haces, goles que te hacen".

Comentarista deportivo y su aparición en comercial de Cañonazo

LA CONMOVEDORA NARRACIÓN DE DANIEL PEREDO

Nadie olvidará como Daniel Peredo gritó el gol del empate de Perú ante Colombia por las Eliminatorias Rusia 2018 que, posteriormente, nos llevaría al repechaje para finalmente llegar al Mundial tras vencer 2-0 a Nueva Zelanda en el repechaje.



"Gooooooooooooooool peruanoooo. Era tiro libre indirecto. La pegó Paolo Guerrero, metió la mano Ospina, la desvió el arquero y en 30 minutos empata el partido. Nos vuelve a hacer soñar", narró Daniel Peredo.



"La toca Ospina en el tiro libre de Paolo Guerrero. José Paolo Guerrero, era el día para ti. De balón detenido la toca el arquero, que debió renunciar a la acción. Paolo Guerrero lo empata y nos hace soñar", dijo Daniel Peredo embargado de la emoción.