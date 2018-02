Daniel Peredo: Óscar del Portal recordó broma que le hizo el narrador cuando debutó en TV [VIDEO]

Óscar del Portal, quien trabajó 13 años con el narrador Daniel Peredo , recordó la broma que el hizo el popular 'Cabezón' cuando debutó en la televisión. ¡Qué buena!



Luego de ver el emotivo homenaje de "Fútbol en América" para Daniel Peredo , Óscar del Portal, con ojos llorosos, tomó la palabra para contar la 'troleada' que le hizo su amigo.



"Desde que llegué al canal me recibió de una manera espectacular. Siempre me pegó en bromas. El primer día que iba a salir al aire en televisión me dijo 'tranquilo Óscar que aquí vas a hacer lo mismo que has hecho cuando jugabas fútbol: ¡estar sentado!'", lanzó Óscar del Portal generando las risas de sus compañeros.

Video: Óscar del portal cuenta broma de Daniel Peredo

Como se sabe, Óscar del Portal fue un ex futbolista de nuestro balompié nacional que luego se convirtió en conductor y panelista de televisión por cable. Hoy sale en señal abierta para "América Deportes".



"Me encantaba que no supiera hacer algo... y no sabía hacer el nudo de la corbrata y me lo pedía a mí. Yo era feliz que no supiera hacer algo, y que yo pudiera ayudarlo", añadió Óscar del Portal.