Daniel Peredo: Paolo Guerrero y la conmovedora despedida al periodista deportivo [VIDEO y FOTOS]

¡Hasta luego! El periodista deportivo Daniel Peredo (48) dejó este mundo y millones de corazones peruanos con un gran. El 'Cabezón' perdió la vida producto de un paro cardíaco en el Clínica San Felipe.



Pero el fútbol peruano está lleno de Daniel Peredo en cada grito de gol y en cada aliento hacia la selección peruana. Ningún peruano puede olvida cuando gritó el gol de Paolo Guerrero a Colombia para poder el 1-1 y sellar el pase al repechaje contra Nueva Zelanda el año pasado.



Daniel Peredo es uno de lo referentes máximo del periodismo deportivo en el Perú y partió con el creador con tan solo 48 años de edad. Decenas de futbolista hicieron manifiesto su dolor a través de las redes sociales y Paolo Guerrero también lo hizo.



Daniel Peredo Daniel Peredo

"Descansa en paz, Daniel Peredo", escribió Paolo Guerrero en su cuenta personal de Facebook. La publicación tiene miles de comentarios que reconocen la gran carrera que realizó Daniel Peredo.



En una entrevista para Trome, Daniel Peredo recordó cómo llegó a coger el micrófono: "Una vez, cuando hacía prensa escrita con los que ahora están en Trome, el ‘Negro’ Navarro y su padre me dieron 10 minutos en una Copa Perú. Luego, en ‘Goles en Acción’, lo hacía cuando faltaba uno, hasta que en el 2002 pasé un casting para el Mundial en ATV porque ya no había sitio para otro comentarista".



Las redes sociales no tardaron en lamentar la muerte de Daniel Peredo y le dedicaron emotivas palabras. Incluso muchos de ellos piden que el cuerpo del narrador deportivo sea velado en el Estadio Nacional.