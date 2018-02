Daniel Peredo: Pedro García evoca el homenaje de aplausos a su mejor amigo con texto lleno de nostalgia

Pedro García, mejor amigo y colega del fallecido Daniel Peredo , publicó un mensaje en sus redes sociales que evocan la memoria del periodista deportivo más querido de los últimos años.



Daniel Peredo ha recibido múltiples muestras de cariño, homenajes y reconocimientos, pero uno de ellos se repetirá en el esta Monumental de Ate previo clásico Universitario vs Alianza Lima.



La iniciativa para recordar a Daniel Peredo en las canchas del fútbol peruano se conoció como 'un minuto de aplausos' en vez de un minuto de silencio. Se inició el viernes pero hoy fue será la más significativa.



Por ello, el periodista Pedro García lo recordó con una publicación conmovedora. "Hoy día es tío, hoy absolutamente todos los aplausos serán para tí: el Monumental entero rendirá el tributo más grande del que se tenga registro", cita el mejor amigo de Daniel Peredo en sus redes sociales.

Luego hizo referencia a la foto de Daniel Peredo que acompañó su mensaje. "Te la tomé un domingo del último invierno para pasártela después y nunca te la mandé, resulta que me olvidé, como también me olvidé de conversarte tantas cosas, importantes y no, graciosas y no, futboleras y no. A quién carajos le importa el resultado del partido porque hoy día es. Los pañuelos están listos, nosotros en cambio no", concluyó.



Universitario y Alianza Lima jugarán por la fecha 4 del Grupo A del Torneo de Verano y minutos antes del inicio del partido (6:15 p.m.) se rendirá homenaje a Daniel Peredo.

