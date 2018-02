Daniel Peredo: Periodista de ESPN se quiebra en vivo por muerte de comentarista [VIDEO y FOTOS]

Visiblemente afectado. Así se mostró el conductor deportivo de SportCenter Perú, programa de ESPN, Franco Lostaunau cuando comentaba la triste noticia de la muerte del comentarista Daniel Peredo.



Franco Lostaunau ya advertía en Twitter que iba a ser un programa difícil para él. No es para menos, el espacio televisivo comenzó con un homenaje a Daniel Peredo con grabaciones de sus emocionadas narraciones deportivas.



Franco Lostaunau no contuvo el llanto cuando tuvo que hablar sobre la muerte de Daniel Peredo. "Difícil no emocionarse con el alboroto de Daniel como se juntan dos emociones tremendas", dijo el conductor y empezó a llorar.



Franco Lostaunau le dio paso a su compañera Ornella Palumbo. La periodista también habló sobre el legado de Daniel Peredo. "La partida de nuestro compañero, han pasado unas horas, lo primero que se me viene a la cabeza es cuan querido es el comentarista, contribuyo a crear una nueva identidad del peruano a través del fútbol", expresó la joven.



Franco Lostaunau más calmado indicó que Daniel Peredo le parecía un genio. "Una memoria totalmente privilegiada, una capacidad de levantar a todos. Nunca vi una persona que se prepare tanto", contó el periodista sobre su colega.



El narrador deportivo de Movistar Deportes, Daniel Peredo, murió este lunes en la Clínica San Felipe a los 48 años. Según se conoce, el comentarista ingresó esta mañana al centro médico porque se sentía mal tras jugar una 'pichanga' y terminó perdiendo la vida de un paro cardíaco.



Periodista de ESPN y su sentido homenaje a Daniel Peredo