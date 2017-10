Daniel Peredo: Le hicieron escuchar sus 'polémicas' preguntas a Claudio Pizarro y dijo todo esto [VIDEO]

Daniel Peredo aseguró que no hubo polémica en su entrevista con Claudio Pizarro del último lunes. El periodista deportivo puso los paños fríos a la situación y dijo todo esto en su programa "Movistar Deportes". Mira el video.



"Respeto todas las posiciones, pero yo no considero que hubo polémica", respondió Daniel Peredo a Michael Succar cuando le mencionó el tema en el inicio del clip.



"En el mejor momento de Pizarro, nadie podía debatir su presencia en la selección. Era el goleador absoluto extranjero de la Bundesliga. No me atrevería dar una explicación concreta de por qué le fue mal en la selección", añadió el narrador y periodista deportivo.



MIRA EL VIDEO DE YOUTUBE

"La mejor declaración de Pizarro es cuando dice que 'es justo que hoy no esté en la selección'. Él mismo cierra la polémica. Él mismo reconoce que no debería estar en la selección". explicó.



"Si volviera a hablar con Pizarro, diría exactamente lo mismo. Su ciclo en la selección, desde mi punto de vista, está cerrado. Tengo la percepción, la opinión, que en el caso de Claudio no tendría que ver solamente con lo futbolístico. Convocar a Pizarro es meter a un nuevo grupo un nombre muy pesado", lanzó Daniel Peredo.