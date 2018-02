Daniel Peredo: Andrea Calderón, esposa de Renato Tapia, le dedica sentido homenaje en Facebook [VIDEO]

La esposa del mediocampista Renato Tapia, Andrea Cordero, le dedicó una sentida publicación de Facebook al comentarista deportivoDaniel Peredo. La fashion blogger recordó cómo conoció su hija al periodista.



Andrea Cordero enumeró las muchas cualidades de Daniel Peredo e indicó que gracias al comentarista deportivo se interesó en le periodismo deportivo y pudo conocer a su esposo Renato Tapia. "Daniel es un referente para mí. Hice periodismo deportivo saliendo del colegio porque quería saber tanto como él, no quería perder años sin aprender, no quería acabar periodismo para recién ser periodista porque quería que los años de vida me alcanzaran para saber tanto como este hombre sabía", escribe la fashion blogger.



Andrea Cordero también contó cómo conoció su pequeña hija a Daniel Peredo. La fashion bloger reveló que se encontraba con su pequeña en el restaurante del hotel Aranwa y la niña le pidió que la acompañe a tomarse fotos con Daniel Peredo que se encontraba en el lugar.



"Le dije que mi hijita lo había reconocido como el Señor del gol y que quería invitarle unos chocolates y caramelos. Daniel nos hizo una broma respecto al padrino de Niara y se me quitaron los nervios, esos que casi nunca siento pero me delataron por la cara roja", cuenta Andrea Cordero en Facebook.



La esposa de Renato Tapia indicó que Daniel Peredo accedió de lo más feliz a tomarse una foto con la pequeña. "Con el Señor del gol, que pateó con su papá y 30 millones de peruanos más y le rompieron el arco a Ecuador en el Nacional. Con el mejor, maestro de maestros. Descansa en paz y prepara la garganta para Rusia", se lee en la publicación de Facebook que suma 800 me gusta.



El narrador de Movistar Deportes, Daniel Peredo, murió la tarde del último lunes en la Clínica San Felipe a los 48 años. Según se conoce, el comentarista ingresó esta mañana al centro médico porque se sentía mal tras jugar una 'pichanga' y terminó perdiendo la vida de un paro cardíaco.

