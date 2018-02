Daniel Peredo: La última crítica deportiva en el Alianza Lima vs Sporting Cristal

El último grito de gol en la narración de Daniel Peredo fue en el Alianza Lima vs Sporting Cristal que se jugó en Matute cuando Josepmir Ballón anotó el segundo tanto para los celestes.



Si en Instagram, Daniel Peredomostró su pasión por el deporte rey , por el Perú y por sus entrañables amigos, en Twitter criticó el accionar del árbitro Diego Haro en el Alianza Lima vs Sporting Cristal.



"Diego Haro hizo un mal arbitraje. Se le comenzó a escapar la conducción desde la primera acción cuando no amonestó a Calcaterra. Después, nunca pudo controlar la dirección del juego", sentenció Daniel Peredo en su cuenta de Twitter.



El último tuit de Daniel Peredo. El último tuit de Daniel Peredo.

Daniel Peredo también analizó el encuentro entre Alianza Lima vs Sporting Cristal, indicando que el equipo celeste fue superior al blanquiazul.



"El éxito de Cristal comenzó en su sistema defensivo. Alvarez no tuvo necesidad de intervenir. Sólido desempeño de los cuatro del fondo y, en especial, de Ballón presionando y rompiendo líneas. Si los de arriba estaban precisos, pudo alcanzar marcador más amplio", escribió Daniel Peredo.



Daniel Peredo falleció este lunes al mediodía en la Clínica San Felipe a los 48 tras sufrir un paro cardíaco.

Daniel Peredo falleció tras sufrir un paro cardíaco. Video: Latina

