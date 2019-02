Daniel Peredo: La voz de la selección peruana, un día como hoy se fue a narrar los partidos al cielo

Por: Carlos Bernuy



Fue hace un año exactamente que ‘La voz’ se apagó. Que la selección peruana perdió a su jugador número 12. Que cada partido se quedó sin las emociones que un hombre supo darlas. “Era hoy, Ramón...”, dijoDaniel Peredo en un partido de Eliminatorias. Pero no debías irte aún. Aquel infarto fulminante que se llevó al narrador, comentarista y periodista sucedió hace 365 días.



Una ‘pichanga’ que no terminó y un país que lo lamentó. Peredo hizo radio, prensa escrita y televisión, siendo en esta última integrante del legendario ‘Goles en acción’. Pasó luego a CMD, donde se convirtió en la imagen del canal y la ‘Bicolor’. Nacido en Pueblo Libre, un barrio que jamás dejó, fue el colegial con medias arriba que jugó en cada canchita de aquel distrito. Su sueño de ser futbolista se desvaneció cuando no pudo pasar de ‘calichín’ en Universitario. Lo jaló, entonces, el periodismo y su vida cambió cuando fue jefe de prensa de Sporting Cristal. Entre charlas con técnicos como Paulo Autuori conoció al amor de su vida: Milagros Llamosas Salas, quien trabajaba en la parte social del club.



Empezaron las conversaciones, los sentimientos florecieron y fruto de ese matrimonio nacieron Fátima y Daniela.



El ‘Cabezón’ era un hombre que innovaba frases, cien por ciento hincha y creyente en la selección a la que vio clasificar, pero que lamentablemente no vio jugar en el Mundial Rusia 2018. Pero los hinchas lo recordaron con banderolas, sobre todo con la foto que hizo para una producción de Trome y que se viralizó por todo el mundo. Aún me parece escucharlo. “Era hoy, Ramón...”. Y es que un día como hoy decidiste irte a narrar los partidos, teniendo como comentarista a Papalindo.



LAS FRASES DEL ‘CABEZÓN’



-“Ahí, en el área, de nueve, de goleador”

-“A ese dámelo siempre”

-“Siempre, siempre la pelotita parada”

-“No sé si es justo, solo sé que es cierto”

-“Un gol más va a haber”

-“Los palos son así, a veces juegan para los arqueros”

-“Un consejo de pata, anda al área”

-“Penal bien pateado es gol”

-“No hay mal que dure 36 años, ni fútbol peruano que lo resista”

-“¿La figura? ¿El destacado? ¿Mención honrosa?”

-“Si no sufrimos, no vale”

-“Con los huevos de Vargas, con el empuje de Vargas, con el pundonor de Vargas, con el corazón de todos”.