Daniel Peredo: Así extraña la hinchada peruana a la voz de la selección peruana [FOTOS]

En el Perú vs Croacia, tras el gol de André Carrillo, los hinchas peruanos a través de Twitter comenzaron a recordar a Daniel Peredo.



Si bien Gino Bonatti es el encargado de transmitir el Perú vs Croacia en reemplazo de Daniel Peredo, los usuarios recordaron al narrador fallecido con varios mensajes en Twitter.



Gino Bonatti recordó a su amigo y colega, Daniel Peredo. "Este partido es para ti Dani, Daniel" , afirmó tras el pitazo inicial del Perú vs Croacia.



Entre los comentarios recordando al narrador hay algunos como: "Hace falta Daniel Peredo", "Te extrañamos, Daniel Peredo", "Te pensamos Daniel Peredo, con la selección debes estar tú", entre otros comentarios.



Daniel Peredo falleció 19 de febrero de este año y era reconocido como la voz de la selección peruana, ya que narraba los partidos con gran pasión hasta el último encuentro de las Eliminatorias frente a Nueva Zelanda en el repechaje.



Perú vs Croacia: Daniel Peredo fue recordado por Gino Bonatti, el nuevo narrador de la selección

