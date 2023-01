Daniel Soncora Marcos representará el Perú en la organización más importante de artes marciales en el planeta, el UFC . El peleador peruano se medirá al brasileño Saimon Oliveira en el UFC 238, este sábado 21 de enero en el Jeunesse Arena de Río de Janeiro. Antes de subir al octágono, ‘Soncora’ conversó con TROME sobre este duro enfrentamiento, que ha generado la expectativa de todos los fanáticos de UFC en Perú.

¿Daniel como estás viviendo estos días previos a tu debut en UFC?

Estoy tranquilo, aquí en la Fight Week que es en Río de Janeiro relajado, esperando salir a la pelea. UFC me está tratando de lo mejor, me siento cómodo y aquí es donde me quiero quedar

Trome Daniel Soncora Marcos, peleador de UFC

Hay una expectativa mayor que en tu combate en el Contender Series...

Me han hecho muchas entrevistas, hay mucha gente pendiente de mí. Ya sabía lo que venia. Me gusta este estilo de estar aqui y de enseñarle a las personas como estoy trabajando y a donde quiero llegar. Es fantástico estar en la mejor liga del mundo.

Daniel Soncora Marcos: “Estoy esperando para salir y demolerlo en la jaula”

¿Qué sabes sobre tu oponente, Saimon Oliveira de Brasil?

Saimon Oliveira es local y un oponente duro. Para mí todos los peleadores de UFC son fuertes, nadie entra aquí sin ser duro; pero siento que soy mas duro, mas versátil en mi forma de pelear. Ese día (sábado) van a ver un perro, voy a buscar a mi presa, y esta presa ya tiene nombre y solo estoy esperando el momento para salir y demolerlo en la jaula, ahí se van a ver las cosas, estoy listo para pelear arriba y abajo. Tengo mis objetivos y nadie me los va quitar de la cabeza

¿Entonces no crees que te afecten los gritos del público?

Mucha gente me ha preguntado sobre eso; pero no me afecta en nada. Lo único que puedo decir es que mi mentalidad está salir a ganar, que cuando cierren esa jaula solamente van a ver dos personas, nadie más se va a meter. Solo vamos a entrar él y yo. Apenas cierre la jaula voy a poner todo mi trabajo encima de el. Para esto vivo, para esto Dios me dio el don para hacer estas cosas.

¿Cómo aceptas tomar esta pelea?

El UFC 283 es aquí en Brasil. Es un evento grande, van a ver muchas peleas de alta calidad. Acepté esta pelea porque estoy listo, después de ganar el contrato regresé (a Perú) a ver a mi esposa y a mis hijos por tres semanas. De ahí regrese a la sur de la Florida, entrenando en American Combat Academy y HP. Comencé a entrenar para pelear. Yo me propuse pelear en enero, sin saber la fecha yo sabia que UFC me iba a dar la oportunidad para enero o febrero.

Me dieron una llamada, me propusieron pelear en Río, yo dije que sí porque está cerca de Perú, mucha gente puede venir a verme, mis entrenadores pueden venir, no se necesita visa y para mí significa mucho que estén las personas que están conmigo desde que me inicié. Siempre me mantengo listo porque UFC da oportunidades a quienes estén listos. Estoy listo para demostrar al mundo donde quiero estar, donde quiero llegar y que es lo que quiero hacer

Soncora: “Vengo de un lugar donde nada es imposible”

Te escuché tras tu victoria en el Contender que veías a Brandon Moreno y Chito Vera. ‘Si ellos están en lugares importantes en UFC, por qué tú no, si todos tienen dos brazos y dos piernas’....

Siempre miraba las peleas y pensaba ‘por qué ellos están ahí' y otra persona no. Siempre me ha gustado pensar mucho. Soy una persona que reflexiona mucho, cuando yo deje de pelear, mi ultima pelea fue antes de la pandemia.... Dejé de pelear tres años, me fui nutriendo mucho como persona y un día después que me dio el COVID, me propues que yo estaba para grandes cosas. En mi mente soñaba mucho con ser mundial, que tenia el cinturón de la UFC y siempre he soñado con eso y me preguntaba porque ellos sí y porque yo no. Si yo sacrifco mucho, entonces no hay diferencia. Yo creo que la diferencia la hacen los pequeños detalles, como trabajar más de lo que te dicen que trabajes. Siento que estoy por un buen camino, soy muy creyente en Dios. Mi familia está lejos; pero sé que con el correr con el tiempo voy a traerlos. Me he propuesto lo imposible, mucha gente lo ve como imposible, pero vengo de un lugar donde nada es imposible.

Sabemos que también has sido barrista...

Me apasiona el futbol, siempre me ha gustado ir al estadio. Soy hincha a muerte de Universitario, siempre me ha gustado alentar a la crema, siento que es una forma de expresar lo que siento. Ir al estadio es una locura, ir y cantar, es como sentirme en paz, es un sentimiento que no puedo describir porque se tiene que vivir.

Bueno, Daniel cuéntale cómo puede ver tu pelea....

Pueden seguirme en mis redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Van a poder ver mi pelea el sábado 21 de enero, voy a estar la primera pelea, aproximadamente a las 6 así que Perú, estoy listo enfocado al 100 %. Soy un perro que tiene mucha hambre, quiero demostrar al mundo donde quiero llegar, quiero ser campeón mundial. Nadie me va a quitar ese sueño, no existe imposibles para mi. Sé que en el país están viviendo cosas fuera de lo común y solo les digo ‘mucha fuerza’. Soy un guerrero de ustedes, voy a a salir a darlo todo, no me voy a guardar nada y la victoria se quedará en Perú. Arriba Perú, carajo!!!.

