Daniel Sturridge, delantero que hoy juega en el Perth Glory de Australia, es protagonista de una insólita historia en la que, luego de pasar por la penosa pérdida de su perro, ahora deberá pagar, por orden judicial, 30 mil dólares al hombre que lo encontró.

Cuando Sturridge sufrió la pérdida de su perro ‘Lucci’ en su casa de verano en Los Ángeles, publicó un mensaje para que lo ayudaran a recuperarlo. “Lo que fuera” decía aquella publicación, sugiriendo una buena recompensa a quien encontrara al canino que, según el futbolista, había sido robado.

Dos días después, el rapero Foster Washington, mejor conocido en el mundo de la música urbana como Killa Fame, aseguró haber encontrado al perro y rápidamente se comunicó con Sturridge para devolvérselo.

Sin embargo, Washington afirma que Sturridge no le dio ni las gracias y el caso llegó hasta los tribunales de Los Ángeles. El juez Curtis Kin ordenó que el futbolista debe pagar al Sr. Washington 30 000 dólares en daños y costos de 85 dólares.

“Ojalá pague y no intente apelar. Estoy emocionado por ello, he estado luchando por este caso durante más de un año, no puedo creer que haya terminado. Cuando encontramos al perro pensé que mi vida iba a ser mejor”, manifestó el rapero al final de proceso que inició en 2019.

El atacante que paseó su fútbol por clubes como Manchester City, Chelsea y Liverpool no ha emitido ningún pronunciamiento luego del fallo judicial en su contra.

Daniel Sturridge y su perro Lucci, por quien deberá pagar una multa. Foto: Archivo.