La risa es la conexión más directa entre dos corazones que se quieren. Esta es una pareja joven, que se conoció sin saber que los ADN de ambos están enfrentados. Ella se llama Daniela y apellida Butrón. Obviamente es hija de Leao y fanática de Alianza Lima. El chico es Mauricio López, hincha acérrimo de Universitario, entró en la historia crema al marcar el gol de penal que le dio el título de la Copa Libertadores Sub-20. Entre los dos se vacilan, han hecho del buen humor la mejor manera de ir bien por la vida, hasta olvidarse que son ‘enemigos futbolísticos’.

DANIELA: “ANTES NO PODÍA VER A LA ‘U’”

Daniela, ¿a dónde fue la primera salida?

Nos conocimos por un evento de una casa de apuestas y después de eso me invitó para tomar un café.

¿Sabías que había jugado en la ‘U’?

Mi jefe me lo contó y para aceptar salir con alguien, mínimo debe parecerte simpático.

¿Estabas entusiasmada?

La verdad sentía que no iba a pasar nada.

¿Y cómo se portó?

Supertranquilo y caballero.

¿Te dio un beso?

No, solo me mencionó: ‘Espero no pase mucho tiempo para otra vez vernos’.

¿Y cuándo se volvieron a encontrar?

A los dos días.

¿Y empezó la historia?

Nos juntábamos para hacer cualquier cosa.

¿Y el primer ‘chape’?

Estábamos viendo en mi sala un Boca-River, tomando un vino y de pronto me propone: ‘Quiero darte un beso’ y empezamos.

Daniela Butrón afirma que quisiera que la 'U' le gane a Alianza, si Mauricio jugará en el equipo crema. (Foto: Allengino Quintana / @gec)

Ya va año y medio juntos, ¿qué no soportas de él?

Es obvio, que sea de la ‘U’.

¿Otra cosa?

Que no me responda el celular, aunque está cambiando.

¿Una más?

Es medio distraído.

Un ejemplo.

Si quedamos en salir un fin de semana, soy organizada y desde el martes estoy preparando todo.

¿Y te sigue?

Tiene su frase: ‘Ya ahí vemos’.

¿Y cuando llega el día?

Sale con que: ‘No me acordaba que ya habíamos quedado’.

¿Algo que disfrutan?

Siempre vemos series y nos pegamos entre tres y cuatro horas.

¿Celosa?

Sí.

¿Algo que provocaría molestia?

Si le pone like a una amiga mía.

A la hora de pelear, ¿quién es más bravo?

Él te da la razón. Eso fastidia más, porque te minimiza.

Si jugara en la ‘U’, ¿lo irías a ver?

Sí y si le toca Alianza, quisiera que gane su equipo.

¿Conclusión?

Antes no podía ver a la ‘U’ y hoy lo hago por él.

Después de esta afirmación, envía un mensaje a los hinchas de Alianza.

Dicen que he cambiado, pero siempre voy a ser blanquiazul.

Un gran abrazo.

A ustedes y gracias por la entrevista.

MAURICIO: “DESPUÉS DEL 8-1 DE RIVER, NO VEO A SU PAPÁ LEAO”

En el otro lado de la ‘tribuna’, ubicado en la ‘Trinchera Norte’, con su polo crema bien puesto, Mauricio, el galán de esta ‘telenovela’, escucha y tiene su propia versión de los hechos.

¿Sabías con quién ibas a tomar un café?

Sí, que era de Alianza e hija de Leao y por eso dije: ‘Allí nomás’, pero me comenzó a escribir.

¡¿Ella te ‘tiró maicito’?!

Como varón propuse para salir y, en menos de un minuto, me aceptó.

Lo que sí queda claro, tú insististe para seguir en contacto.

No tomamos café, fuimos a cenar y cuando acabamos, ya regresando a casa, me preguntó: ‘¿Cuándo nos volvemos a ver?’.

Elegante al pedir permiso para besarla.

Ni bien se lo dije, puse la cara y me besó.

Mauricio afirma que no ve al papá de Daniela desde la goleada 8-1 de River Plate. (Foto: Allengino Quintana / @gec)

¿Fue difícil cuando te presentaron a Leao Butrón?

Él en sus redes se manifiesta bastante, pero es tímido, tranquilo.

¿Te vacilaron cuando Alianza goleó 4-1 a la ‘U’?

Gritó los goles delante de mí.

¿Y cuando River les metió 8-1?

Hasta ahora no sé dónde se escondió su papá. Desde ese día no lo veo.

¿Un defecto de tu novia?

Que le gusta mucho la comida rápida.

¿Por qué tus redes sociales están en privado?

Antes de ella lo tenía en público.

En un acto de amor, Daniela asegura que si jugaras en la ‘U’, querría que tú le ganes a Alianza.

Eso dice, pero siempre habla mal de mi club.

¿Te acompaña a las pichangas?

No, porque ahora juego tenis.

Si viene un bebé al mundo, ¿de qué equipo sería?

Si Dios nos bendice con ese regalo, dejaría que elija, solo preguntaría: ¿Quieres ser del más campeón y que nunca descendió o del otro?

¿Le presentaste a tu mejor amiga?

Ya no tengo, ja, ja.

Una penúltima, ¿qué te atrapó de tu novia?

Me encanta su alegría, sonrisa y que me engría.

Gracias.

A ustedes por su tiempo.

Esta historia no acaba acá, porque ella afirma y con voz fuerte: ‘Oye, estoy quedando como la complicada, ja, ja’, opinó. Así van por la vida, discutiendo un rato y amistándose a las pocas horas. En sus diferencias de colores está su afirmación de amor y en la sonrisa, su terapia. Existió un escritor francés, que escribía con el seudónimo de Duque de Levis, quien afirmó: ‘La risa nos mantiene más razonables que el enojo’. En el caso de estos chicos, tiene toda la razón.

