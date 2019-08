Daniele De Rossi y el maravilloso gesto con hincha de Boca Juniors con síndrome de down Daniele De Rossi no deja de sorprender con gestos que lo pintan de cuerpo entero. Tras la clasificación de Boca Juniors a la semifinal de la Copa Libertadores, regaló su camiseta a niño con síndrome de down.

La grandeza de Daniele de Rossi quedó registrada con este noble gesto. (Captura y video: Conmebol Libertadores)