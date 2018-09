Danny García vs Shawn Porter EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. Danny 'Swift' García y 'Showtime' Shawn Porter se enfrentarán por el título mundial de peso wélter, versión del CMB, en un duelo entre dos de las más importantes figuras del boxeo en la actualidad, esta noche en el Barclays Center de Brooklyn (8:00 p.m.)



Danny García buscará recuperar el título de peso wélter que perdió ante Keith Thurman hace más de un año. Lamentablemente el boxeador de origen portorriqueño no pudo disputar un combate con 'One Time', quien tuvo que dejar el cinturón vacante por una lesión al hombro.

Tras esta derrota, Danny García logró una espectacular victoria ante Brandon 'Bambam' Ríos, quien nunca antes había sido noqueado.



Shawn Porter también ha sido campeón wélter, versión Federación Internacional de Boxeo (FIB). 'Showtime' perdió esta faja ante Kell Brook y busca volver a la cima del boxeo ante García.

Tanto Danny García como Shawn Porter cayeron ante Keith Thurman por estrecho margen en competitivos encuentros, que demuestran que ambos son pugiles de primer nivel.



En esta ocasión, Danny García y Shawn Porter disputarán el cinturón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se encuentra vacante.



El combate entre Danny García y Shawn Porter se llevará a cabo en el Barclay Center en Brooklyn y será transmitido por Fox Sports 2 desde las 8 de la noche.