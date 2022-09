A Christian Cueva nunca le faltan amigos para celebrar, el hombre orquesta de la selección peruana, al parecer, no podía contener la felicidad por la goleada de Perú 4-1 ante El Salvador y convocó a su tocayo Christian Yaipén en un Instagram Live al que también se sumó el cómico Danny Rosales quien sufriría un jocozo ‘troleo’ de parte del jugador.

“ Hermano, este…, la gente está que pide una cancioncita pues ”, le pidió el popular ‘Aladino’ a la joven estrella del Grupo 5, quien tomó su guitarra y no dudó en complacerlo con entonando ‘Parranda la negrita’.

“Negrita déjate ver de la cabeza a los pies, déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer. Soñé que tú me querías y no lo puedo negar…”, entonó el chiclayano y la reacción del seleccionado no fue otra que bailar desde la concentración de Perú.

Christian Cueva, Danny Rosales y Christian Yaipén en divertido Instagram Live (Video: @cueva10ofical)

Danny Rosales tampoco se quedó indiferente ante la improvisación de Christian Yaipén y decidió levantarse de la mesa para ir hasta su refrigeradora y sacar una lata de cerveza y abrirla sin esperar la reacción de ‘Cuevita’. “ ¡Christian, me cag… oe. Chamare! ”, expreso.

Christian Cueva trolea a Danny y cómico se picó

Luego el grupo quiso invitar al comediante Jorge Luna, pero no lograron contactarlo para que participe en vivo y en ese momento el cómico ambulante cayó ‘redondito’ y fue troleado por ‘Aladino’. “ ¿Aguanta cuatro este Instagram…? ”, dijo con inocencia Danny Rosales y provocó el doble sentido del seleccionado, desatando la carcajada de todos. “ No sé, si quieres probamos… ja, ja, ja ”, lo troleó.

La reacción de cómico no se hizo esperar. “ Puuuut… qué malcriado, hue… Ya normal. Yo me puse en bandeja, pues, está bien. Me regalé ”, dijo con resignación el cómico.

Carlos Zambrano vacila a Christian Cueva

En la trasmisión en vivo también participó Carlos Zambrano, capitán de la selección ante El Salvador, pero con un comentario que robó la risa del cantante y el cómico. “ Mira , mira qué dice Carlos Zambrano, put…que Carlitos dice: ‘Danny Cueva, igualito’ estás gracioso oe ”, se quejó el medicampista de la ‘Blanquirroja’.

En otro momento, el jugador saludó el arte del líder del Grupo 5 y cuestionó que la juventud, y sobre todo los niños, estén expuestos al contenido sexual de las letras de los nuevos cantantes latinos. “Hoy en día la gente, los niños bailan reggaetón y el reggaetón está muy fuerte”, dijo en tono desaprobatorio.

Danny Rosales lo acompañó en su crítica y también expuso su punto de vista. “ Lo que pasa es que tiene letra fuerte y lo que más me jode es que las animadoras infantiles lo ponen en la fiesta para que los chibolos lo bailen como concurso. Para mí, esa vaina sí está mal ”, reflexionó.