Dario Silva: La estrella del Sevilla y la selección uruguaya que ahora es mozo en una pizzería |VIDEO |FOTOS 

Darío Silva , ex goleador de Peñarol, Sevilla y de laselección de Uruguay , ha sorprendido a todos en España al verlo trabajar como un atento mozo en una pizzería de Málaga para poder sobrevivir, luego que la fatalidad tocara su puerta.



Jugones de LaSexta, publicó el informe que relata la actualidad del jugador del Sevilla y el Málaga. El goleador en un accidente de transito (2006) en Uruguay perdió una pierna, situación que generó la solidaridad de todos sus compañeros, pero 13 años después el delantero pasa su peor momento a nivel profesional.



Al preguntarle sobre su pasado Darío Silva señaló que dejó el fútbol porque a su padre. Asimismo, señaló que sus representantes le robaron el dinero que había hecho en su carrera. “Manejaron mi dinero e hicieron lo que quisieron y después me terminaron robando”, expresó.



El drama personal que de Dario Silva sorprendió al mundo del fútbol

“Dejé el fútbol porque mi padre me dijo que no sabía si aguantaba más de dos o tres meses vivo” expresó el ex jugador, que luego de retirarse de las canchas se instaló en Montevideo, donde tenía una finca con caballos.