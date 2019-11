El boxeador peruano David 'Pantera' Zegarra perdió la lucha por el título intercontinental supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), al perder por nocaut técnico contra Stefan Härtel en Alemania.

Durante los primeros cinco rounds, el pugilista peruano intentó dar batalla al europeo, sin embargo, en el receso previo al sexto asalto, un miembro del equipo de la 'Pantera' Zegarra le retiró los guantes de box en el ring.



El réferi se acercó a David 'Pantera' Zegarra para confirmar que no continuaría peleando, concluyendo en un nocaut técnico y la victoria para Stefan Härtel.



Este no fue el único inconveniente del boxeador peruano, pues Juan Cárpena Ocaranza, quien asegura ser el mánager de David 'Pantera' Zegarra, lo denunció públicamente por presuntamente haber pactado la pelea a sus espaldas.



"Hace tres días me topé con la sorpresa de que 'Pantera' había pactado una pelea en el exterior (en Alemania) y tomé cartas en el asunto, haciendo las denuncias pertinentes. Había negociado a espaldas mías", dijo Cárpena a los medios locales.



"Me siento totalmente decepcionado que haya pactado una pelea sin mi autorización. Yo soy el mánager de 'Pantera'. No puede negociar a espaldas mías, porque los contratos son claros. La Comisión de Box Profesional del Perú, presidida por el señor Bellido, no autorizó su pelea y no entiendo cómo realizó esa negociación", mencionó.



David 'Pantera' Zegarra estuvo en el ojo de la tormenta hace unas semanas-tras su paso por el sillón rojo de El Valor de la Verdad-al ser captado consumiendo una droga sintética en una fiesta electrónica.