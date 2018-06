Dembélé Gol Francia vs Italia en amistoso Rusia 2018

Ousmane Dembélé anotó el tercer gol de los galos en el Francia vs Italia , amistoso internacional de preparación con miras a Rusia 2018, que se disputó en Niza.



Dembélé culminó de manera sensacional una jugada colectiva en ofensiva y venció el arco del arquero italiano Sirigu. El joven delantero anotó su primer gol con los blues en el 2018.



Francia se adelantó en el marcador con dos goles en el primer tiempo. El 1-0 lo hizo Umtiti y el 2-0 lo anotó el delantero Antoine Griezmann. Descontó para los italianos Leonardo Bonucci y así se fueron al descanso.



Francia comparte el Grupo C del Mundial Rusia 2018 con Perú, Dinamarca y Australia. Por su parte, Italia no clasificó al certamen pero se prepara para el nuevo torneo europeo de naciones e inicia el periodo de recambio generacional.

Mira el gol de Dembélé en el triunfo de Francia sobre Italia:

Francia vs Italia: Gol de Dembélé

