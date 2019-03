¿A dónde fue Dembélé? Insólita jugada en Real Madrid vs Barcelona por Liga Santander [VIDEO]

Ousmane Dembélé no siguió la jugada de su portero Ter Stegen y terminó haciendo el ridículo en el Real Madrid vs Barcelona por la fecha 26 de la Liga Santander en el Estadio Santiago Bernabéu. Mira el video.



Ocurrió a los 13' de la primera parte. Ter Stegen sacó rápido para lograr una contra, sin imaginar lo que Ousmane Dembélé estaba a punto de hacer. ¿Desconcentración?



Ousmane Dembélé salió como un cohete en la acción de Ter Stegen penado que la pelota no era para él. Aquí las imágenes de la insólita acción.

Video: Insólita jugada de Dembélé

Ousmane Dembélé terminó haciendo el ridículo, pues mientras corría, el esférico pasaba por su costado. Todo esto en le Real Madrid vs Barcelona por el clásico español.