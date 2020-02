La caída de Deontay Wilder ante Tyson Fury provocó la sorpresa del equipo del ‘Bombardero de Bronce’, que por primera vez lo veían sucumbir en un combate. Por ello su entrenador Jay Deas, buscó explicaciones para la mala presentación de Wilder y no descartó que e el pesado traje que el púgil utilizó para ingresar al ring, haya afectado su rendimiento. Por otro lado en redes sociales, los usuarios aseguraron que Wilder utilizó un traje inspirado en el personaje malvado del Señor de los Anillos, Saurón.

“Sus piernas (las de Deontay Wilder) no ma parecieron geniales desde el principio. No creo que se hayan visto, como se ven normalmente. Sé que vino al ring con un atuendo pesado. No sé si tenga algo que ver con eso”, manifestó Deas.

El entrenador afirmó que todavía busca respuestas (a la caída). Por ello volverá a ver la pelea para encontrar una explicación.

Como recordamos, Deontay Wilder lució muy afectado desde el tercer round y sus tiemblas parecían a punto de venirse abajo, antes que su esquina arroje la toalla y pierda así su título mundial de los pesos completos.

Tyson Fury venció a Deontay Wilder (FOX Sports)

ARMADURA DE SAURÓN

En redes sociales, los seguidores del boxeo afirmaron que Deontay Wilder salió al ring con ‘la armadura’ del maligno 'Saurón’ de la saga del Señor de los Anillos.

Sin embargo este traje al estilo medieval, fue un homenaje de Deontay Wilder por el ‘Mes de la Historia Negra’ en los Estados Unidos.

Trascendió que el equipo de Deontay Wilder buscaría una revancha contra Tyson Fury y ejercerían el derecho a una clausura del contrato, en el que se especificaba que podrían tener un tercer combate.