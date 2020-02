Deontay Wilder vs. Tyson Fury se enfrentan en la revancha más esperada en la categoría de los pesos completos de los últimos años y la expectativa por saber quién de estos dos gigantes saldrá del ring con el brazo levantado es grande. Por ello muchas personas se preguntan en qué canal van a pasar está pelea y a que hora, pues bien no te preocupes porque nosotros te vamos a contar de acuerdo a tu país, que canal tiene los derechos de transmisión de Deontay Wilder vs. Tyson Fury.

Como ocurrió en las últimas grandes citas de boxeo, la localidad escogida para este magno evento Deontay Wilder vs. Tyson Fury fue las Vegas, Nevada y el escenario será el MGM Grand Garden Arena, el mismo lugar de los últimos grandes enfrentamientos como Manny Pacquiao contra Juan Manuel Márquez IV, Floyd Mayweather vs. Canelo Álvarez y el mismo Mayweather ante Pacquiao.

El combate Deontay Wilder vs. Tyson Fury se llevará a cabo este sábado desde las 9 de la noche (hora peruana) y como lo espera la mayoría del público latinoaméricano, la pelea será transmitida por las principales cadenas deportivas y en algunos casos por la señal abierta.

Deontay Wilder defenderá el título ante Tyson Fury. (PBC Redes sociales)

Pues bien en Perú y la mayoría de Latinoamerica, la pelea Deontay Wilder vs. Tyson Fury será transmitida por el líder mundial en deportes ESPN, sin embargo en esta ocasión la pelea no irá por FOX Sports. Y para las personas que no cuenten con el servicio de cable en Perú, la pelea también será transmitida por ATV.

DEONTAY WILDER VS TYSON FURY 2: HORA Y CANAL

Perú / 9:00 p.m. (ATV/ ESPN)

Argentina / 11:00 p.m. (ESPN)

Paraguay /11:00 p.m. (ESPN)

Uruguay / 11:00 p.m. (ESPN)

Chile / 11:00 p.m. (ESPN)

Bolivia / 10:00 p.m. (ESPN)

Ecuador / 9:00 p.m. (ESPN)

Colombia / 9:00 p.m. (ESPN)

México / 8:00 p.m. (ESPN/ TV AZTECA)

Estados Unidos / 7:00 p.m. (FOX PPV / ESPN+)

España / 3:00 a.m. domingo (DAZN)

DEONTAY WILDER VS TYSON FURY: EL DESEMPATE

Este segundo combate entre Deontay Wilder y Tyson Fury también marcará quién es la gran figura de los pesos completos del momento, ya que el primer encuentro dejó un controvertido empate. Esta vez quien se lleve la victoria no solo se quedará con el título de los pesos completos del CMB, ya que también se encumbrará como la gran figura de los pesos completos, tomando en cuenta las dos últimas peleas del inglés Anthony Joshua.

Deontay Wilder vs Tyson Fury 2 es la primera gran pelea de boxeo que se llevará a cabo este 2020. El público espera ver un gran combate, que le devuelva al boxeo la popularidad que ha perdido en los últimos años, a raíz de la aparición de otros deportes.