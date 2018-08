Deportivo Municipal: Iván Bulos volvió de Portugal como nuevo refuerzo para Torneo Clausura [VIDEO y FOTOS] 

Iván Bulos no pudo ocultar su alegría durante la presentación oficial como nuevo jugador de Deportivo Municipal de cara al Torneo Clausura y llega con la meta de superar la campaña hecha en el 2015.



"Quiero agradecer a los hinchas de Deportivo Municipal por el gran cariño que me vienen mostrando en redes sociales y calles, realmente es muy gratificante. También quisiera darle las gracias a la directiva por el esfuerzo que hicieron para contratarme", dijo Iván Bulos quien llega procedente de Boavista de Portugal.



Iván Bulos reconoció que no puedo encontrar su mejor rendimeitno en Europa por este motivo. "Pasé por una lesión muy larga, pero ese tema ya quedó en el pasado. La rodilla ha respondido bien y ahora pienso que la Selección también es un objetivo, pero para estar ahí primero tengo que hacer bien las cosas en mi equipo".

Asimismo, Deportivo Municipal presentó también al delantero ecuatoriano, José Miguel Andrade . "Estoy muy feliz de pertenecer a uno de los clubes más representativos del fútbol peruano y prometo dejarlo todo en cada partido y entrenamiento", dijo Andrade.