Deportivo Municipal vs Colón de Santa Fe EN VIVO debutan en el Estadio Nacional por la Copa Sudamericana   

Deportivo Municipal vs. Colón EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE los 'barrenderos' debutan este martes ante el conjunto 'Sabalero' en la primera fase de la Copa Sudamericana. El duelo pactado en el Estadio Nacional, desde las 7:30 p.m, (hora peruana) puedes seguirlo por la señal de DirecTV Sports para Lationoamérica.



¿Vas a seguir el Perú vs Chile vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Este Deportivo Municipal vs Colón será la primera participación peruana en la Copa Sudamericana 2019. Los ediles participan por cuarta ocasión en este torneo continental y lo hacen encontrando su mejor funcionamientos en el torneo local donde solo ha sumado seis puntos jugada la quinta fecha de la Liga 1.



Víctor Rivera pone en las manos del uruguayo, Egidio Arévalo Ríos, el timón de los 'ediles' para este Deportivo Muncipal vs Colón, debido a su experiencia internacional y el liderazgo que ya ha ganado dentro del cuadro 'barrendero'. El panameño Ricardo Buitrago, Pier Larruari e Iván Bulos buscarán hacer respetar la casa en la Copa Sudamericana.



Deportivo Municipal vs Colón: Horarios



México 6:30 p.m.

Perú 7:30 p.m.

Ecuador 7:30 p.m.

Colombia 7:30 p.m.

Bolivia 8:30 p.m.

Venezuela 8:30 p.m.

Argentina 9:30 p.m.

Chile 9:30 p.m.

Uruguay 9:30 p.m.

Paraguay 9:30 p.m.

Brasil 9:30 p.m.

España 1:30 a.m. (20 de marzo)

Más complicada es la situación del cuadro argentino para este Deportivo Municipal vs Colón, pues llegan en medio de una crisis de resultados, con una sola victoria en los últimas diez fechas de la Superliga Argentina que esta entre los coleros (antepenúltimo) de la tabla (24°). En el último partido los de Pablo Lavallén fueron goleados por el Aldosivi. Para este martes se anuncian las bajas del delantero colombiano Wilson Morelo, los volantes Matías Fritzler y Gabriel Esparza y tampoco estaría el zaguero Álex Vigo.



Deportivo Municipal vs. Colón: posibles alineaciones



Deportivo Municipal: Steven Rivadeneyra; Adrián Zela, Álvaro Ampuero, Yordi Vílchez, Eduardo Rabanal; Egidio Arévalo Ríos, Ricardo Buitrago, Pier Larrauri, Carlos Flores; Jeremías Bogado e Iván Bulos.



Colón: Leonardo Burián; Clemente Rodríguez, Emanuel Olivera, Guillermo Ortiz, Gonzalo Escobar; Tomás Chancalay, Fernando Zuqui, Adrián Bastía, Gonzalo Bueno; Luis Rodríguez y Marcelo Estigarribia.