Deportivo Municipal vs Colón EN VIVO se juegan todo en la Copa Sudamericana

Deportivo vs Municipal vs Colón |EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | Los 'Barrenderos' y los sabaleros se ven las caras este martes por la noche cuando el cuadro argentino intente clasificar a la ronda de la Copa Sudamericana. El duelo que se llevará a cabo en el 'Cementerio de los Elefantes' (Estadio Brigadier General Estanislao López) desde las 7:30 p,m., y podrás seguirlo por la señal de DirecTV para esta parte del continente.



¿Vas a seguir el Deportivo Municipal vs Colón vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Este Deportivo Municipal vs Colón toma más que motivado al cuadro sabalero, pues solo tiene que sostener el marcador de 3-0 que consiguieron en Lima y solo una gran noche de los ediles permitiría forzar a un definición y revertir la llave.

: Víctor Rivera.





Después de esta victoria en Copa Sudamericana, Colón no ha encontrado otro triunfo, pues ha sumado dos empates y una derrota en los torneos locales. Esto ha generado inestabilidad en el interna del club y de su entrenador Pablo Lavallén, quien se encuentra cuestionado.



EL DT argentino para este Deportivo Municipal vs Colón promovería algunas variantes y afrontar el duelo con los peruanos con un equipo mixto y reservar varios titulares para el desquite contra Tigre por la Copa de la Superliga argentina .



Luis 'Pulga' Rodríguez, ni el colombiano Wilson Morelo, estarán en la cita por lesión . Similar situación es la de Nicolás Leguizamón, quien no fue incluido en la planilla de hábiles para la Copa Sudamericana.



Video: Gol 2 de Colón

Los ediles saben que se juegan todas sus cartas en este Deportivo Municipal vs Colón, pero llegan golpeados de una goleada 3-0 frente a la Academia Cantolao el torneo local, donde reservó alguna figuras para este decisivo choque, entre ellos el internacional, Egidio Arevalo Rios, José Murillo y Álvaro Ampuero.



Deportivo Municipal vs Colón: Posibles alineaciones.



Colón: Leonardo Burián - Alex Vigo, Andrés Cadavid, Guillermo Ortiz, Clemente Rodríguez - Franco Zuculini, Matías Fritzler, Guillermo Celis, Marcelo Estigarribia - Gabriel Esparza - Tomás Sandoval o Tomás Chancalay. DT: Pablo Lavallén.



Deportivo Municipal: Steven Rivadeneyra - Eduardo Rabanal, Yordy Vílchez, Adrián Zela, Álvaro Ampuero - Fabricio Cabrera, Carlos Flores, Egidio Arévalo Ríos, José Murillo - Ricardo Buitrago - Italo Regalado o Iván Bulos. DT