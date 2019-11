Tabla del descenso tras triunfazo de Boys y previo al San Martín vs Municipal por el Clausura

Liga 1 : Sport Boys, San Martín, Municipal y Unión Comercio protagonizan la pelea por el descenso a falta de dos fechas para el final del Torneo Clausura.



Con Pirata FC ya descendido, queda un cupo para el penúltimo de la tabla acumulada, que perderá la categoría y jugará el próximo año la Segunda División, Liga 2.



Sport Boys ganó a Binacional y salió de la zona de descenso tras sumar 33 puntos. A los rosados le queda un partido ante Sport Huancayo para asegurar su permanencia.



Unión Comercio sufrió la quita de puntos y se quedó comprometido con el descenso. Por ello, deberá ganar a Real Garcilaso esta fecha para superar a Boys en la tabla y salir del penúltimo lugar.



En tanto, San Martín choca ante Municipal, ambos con la misma necesidad. El ganador del partido se salvará del fantasma de la baja. El perdedor, tendrá que luchar en la última fecha su lugar en la Liga 1 del 2020.

La parte baja de la tabla acumulada de la Liga 1:

Partidos por disputar de los clubes que pelean en descenso de la Liga 1:

Deportivo Municipal



Municipal vs. San Martín

Mannucci vs. Municipal



Sport Boys



Sport Boys 2-1 Binacional

Sport Huancayo vs. Sport Boys



San Martín



Municipal vs. San Martín

San Martín vs. Ayacucho FC



Unión Comercio



Real Garcilaso vs Unión Comercio

Unión Comercio vs Alianza Lima



Pirata FC: DESCENDIDO



Ayacucho FC 2-1 Pirata FC

Pirata FC vs. UTC

