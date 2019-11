Pelea por el descenso: Con Boys, Municipal y Unión Comercio, así va la tabla de la baja

Liga 1: Sport Boys, Municipal y Unión Comercio protagonizan la pelea por el descenso a falta de una fecha para el final del Torneo Clausura.



Con Pirata FC ya descendido, queda un cupo para el penúltimo lugar de la tabla acumulada, que perderá la categoría y jugará el próximo año la Segunda División, Liga 2.



Sport Boys ganó a Binacional y salió de la zona de descenso tras sumar 33 puntos. A los rosados le queda un partido ante Sport Huancayo para asegurar su permanencia.



Unión Comercio sufrió la quita de puntos y se quedó comprometido con el descenso. Luego perdió ante Real Garcilaso y quedó en zona de descenso.



Municipal tiene que ganar para salvarse de la baja. El cuadro edil enfrenta a Mannucci. Los trujillanos buscan la clasificación a la Copa Sudamericana.

La parte baja de la tabla acumulada de la Liga 1:

Partidos por disputar de los clubes que pelean en descenso de la Liga 1:

Deportivo Municipal

Mannucci vs. Municipal



Sport Boys

Sport Huancayo vs. Sport Boys



Unión Comercio

Unión Comercio vs Alianza Lima



Pirata FC: DESCENDIDO

Pirata FC vs. UTC

