Despedida de Roger Federer EN VIVO vía Star Plus ONLINE y EN DIRECTO, este viernes 23 de setiembre tendrá lugar el último partido profesional de Federer, el cual será junto a Rafael Nadal en dobles de la Laver Cup 2022 frente a Jack Sock y Frances Tiafoe. El choque tendrá lugar en el 02 Arena de Londres y te contamos los pormenores a continuación.

Federer pone punto final a una legendaria carrera, la cual lo ha llevado a ser considerado el mejor tenista de la historia. Con 20 Grand Slams, es el tercer tenista con mayor cantidad de estos títulos, solo por detrás de Djokovic (21) y Nadal (22).

La semana pasada, Federer sorprendió a todos al anunciar su retiro, ello luego de sufrir una lesión que lo tendría marginado de las canchas en los últimos años. Su despedida tendrá lugar en el cuarto partido de la Laver Cup 2022, en donde hará dupla junto a Rafael Nadal -su gran rival durante muchos años- para enfrentarse al dúo del resto del mundo formado por Jack Sock y Frances Tiafoe.

“Como digo y a pesar de mi carrera y edad, estoy nervioso por volver a competir. Me he sentido bien en la pista, me sorprendí por mis golpes en los entrenos, pero la tensión estará ahí...al menos al principio. Está claro que lo más bonito sería jugar el dobles aquí con Rafa porque ha sido mi gran rival, además de que nos llevamos bien y nos respetamos”, dijo durante la conferencia de prensa.

¿A qué hora será la despedida de Federer con Nadal en los dobles de Laver Cup 2022?

Se prevé que el partido de dobles que marcará la despedida de Federer del tenis profesional inicie pasadas las 2:20 p.m. (hora peruana), lo cual variará dependiendo la duración de los partidos de singles de la Laver Cup 2022.

México – 1:20 p.m.

Perú – 2:20 p.m.

Colombia – 2:20 p.m.

Ecuador – 2:20 p.m.

Venezuela – 3:20 p.m.

Bolivia – 3:20 p.m.

Argentina – 4:20 p.m.

Chile – 4:20 p.m.

Paraguay – 4:20 p.m.

Uruguay – 4:20 p.m.

Brasil – 4:20 p.m.

España – 9:20 p.m.

¿Qué canales transmiten la despedida de Federer con Nadal en los dobles de Laver Cup 2022?

Perú: ESPN / Star Plus

Ecuador: ESPN / Star Plus

Colombia: ESPN / Star Plus

Uruguay: ESPN / Star Plus

Chile: ESPN / Star Plus

Argentina: ESPN / Star Plus

España: Eurosports y DAZN

¿Cómo le fue a Roger Federer jugando dobles?

Roger Federer y Rafael Nadal ya han disputado una serie de dobles en la Laver Cup, obteniendo un triunfo en su haber. Será la segunda ocasión en la que se vean las caras, esta vez en el marco de la despedida de ‘Su Majestad’.

En total, Federer disputó 223 partidos en dobles. Como singlista, registró un récord de 1.251 victorias y 275 derrotas en el circuito ATP.

¿Cuántos títulos tiene Roger Federer?

Federer acumuló un total de 111 títulos en toda su trayectoria: 20 Grand Slams, 6 ATP World Tour Finals, 28 ATP Masters 1.000, 24 ATP 500 y 25 ATP 250, los cuales se suman al oro en los Juegos Olímpicos, un ATP Masters 1.000, 3 ATP 500 y 3 ATP 250 conseguidos en dobles.

En cuanto a los Grand Slams, Federer ostenta seis títulos en Australia, uno en Roland Garros, ocho Wimbledon y cinco de US Open, con lo cual quedará en la historia del tenis como uno de los más ganadores.

