Por el día del padre, Dalma, una de las hijas de Diego Armando Maradona, recordó la historia de una famosa foto en la que aparecen juntos. La publicación provocó muchos mensajes de partes de seguidores del ‘10′, quienes aprovecharon en dedicarle unas palabras por esta celebración.

Dalma publicó una fotografía en la que se ve a un joven Maradona compartiendo un momento con ella cuando era niña. Lo que pocos conocían es que esa foto estuvo muy cerca de desaparecer.

“Hace poco encontré la foto original (un día me peleé con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la m... porque estaba enojada), al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba , llamé a Clau y me dijo: ‘Tranquila, obvio que no la tiré está en algún lugar de tu casa’, y apareció hace poco”, escribió la también actriz,

“Para mí esta foto nos describe muy bien. Cada uno en su rol. Nada que entender, nada que explicarle a nadie. Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada, si no por una vida entera compartida. Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte. Tu saldo como papá siempre va a ser positivo”, añadió.

Finalmente, Dalma Maradona cerró su publicación con un sentido mensaje dedicado a su padre, quien falleció en el año 2020. “Feliz día loco de atar, te amo para siempre”, suscribió.

Dalma Maradona recordó a su padre con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Foto: Captura.

El saludo de Diego Junior

“Feliz día papá, te extraño” , fue el mensaje que publicó en sus redes sociales Diego Maradona Junior, acompañado de un video del ‘Pelusa’ cantando la canción “Perdere l’amore”, del cantante napolitano Massimo Ranieri.

