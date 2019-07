Día del Maestro: Ricardo Gareca sorprendió con este gesto en plena conferencia previo al Perú-Brasil

Día del Maestro : Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, se presentó en conferencia de prensa previo al partido Perú vs Brasil por la final de la Copa América 2019 y se tomó un tiempo para recordar al profesorado peruano.



Este 6 de julio se celebra el Día del Maestro y Ricardo Gareca tuvo un buen gesto por la conmemoración en el Perú. "Si me lo permiten, hoy es el 'Día del Maestro' en Perú y quería saludarlos y mandarles un abrazo en su día", expresó el 'Tigre' interrumpiendo la charla con la prensa previo a la final de la Copa América.



Además , Ricardo Gareca afirmó que Perú "está preparado" para vencer a Brasil el domingo en Río de Janeiro en la final de la Copa América, al tiempo que sostuvo que es "el momento ideal" de su selección para enfrentar al "Scratch".

"Preparados para ganar", respondió taxativamente el técnico argentino ante una consulta sobre si estaba listo para ganar o para perder el choque con el conjunto anfitrión. En la rueda de prensa, que se celebró el sábado en el estadio Maracaná, Gareca estuvo acompañado del jugador Edison Flores.

"Hay un gran momento de Brasil que se sostiene y que coincide con el momento ideal para enfrentarlo nuestro, ideal porque venimos de eliminar a dos selecciones muy fuertes como son Uruguay y Chile, lo cual nos ha fortalecido; después dependerá mucho del desarrollo del juego, pero si tuviera que elegir un momento para enfrentar a Brasil, elegiría este", señaló el 'Tigre'. Gareca negó que esté preocupado por su rival, aunque sí admitió que lo mantiene con "la cabeza muy ocupada".



"Tratamos de transmitirle a los jugadores qué es lo más importante de Brasil y cómo aprovechar algunos puntos débiles que para nosotros pueden ser favorable. Estamos enfocados en ambos temas: nuestra producción y lo que puede hacer Brasil", argumentó el entrenador del equipo que sorprendió al golear 3-0 a Chile en semifinales.



Perú tuvo su peor momento en el torneo al perder 5-0 frente a la "Verdeamarela" en la tercera fecha del Grupo A, una goleada que puso a la selección "incaica" al borde de la eliminación.



Ante la pregunta sobre si un resultado como ese podría repetirse en la final, el técnico argentino contestó: "Nunca dije que no nos va a pasar, ni que va a pasar. No sé qué va a pasar, ambicionamos que sea totalmente diferente (a aquel partido), pero no le puedo pronosticar absolutamente nada".

