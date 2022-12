Si bien Argentina se marchó al descanso con el 2-0 a favor (goles de Lionel Messi y Julián Álvarez), era necesario asegurar el partido contra Croacia para soñar con la final en Qatar 2022. Entonces, antes de arrancar la etapa complementaria, Emiliano Martínez alzó la voz para animar a sus compañeros a poco de retornar a la cancha.

En imágenes que circulan en las redes sociales y que corresponden a la transmisión del Mundial, ‘Dibu’ Martínez camina por el pasillo que conecta la zona de vestuarios con la cancha. El guardameta de la Albiceleste ejecutó el rol de uno de los líderes y motivo a los dirigidos por Lionel Scaloni.

No solo eso, el ‘1′ de la selección lanzó una promesa: “Arco en cero, muchachos. Me van a tener que matar para meterme un gol. Muchachos, el que no está levanta la mano, eh, no regalamos nada, no regalamos nada”, expresó el jugador de Aston Villa, mientras caminaba con sus compañeros al terreno del estadio Icónico de Lusail.

— Pablo Giralt (@giraltpablo) December 14, 2022

El ‘Dibu’ no ha sido el único que emitió una manifestación al grupo. Otro de los referentes del conjunto nacional hizo lo propio. Se trata de Rodrigo De Paul, quien advirtió: “¡Todo igual, no le bajamos eh...!”, sostuvo. Luego, el volante avanzó por el lugar mencionado al costado de Lionel Messi, el capitán.

Conforme avanzaron los segundos 45 minutos, ‘Emi’ Martínez cumplió con su parte: se fue a casa con la portería en cero. En tanto, el equipo argentino mantuvo el ritmo para doblegar a los croatas. Julián Álvarez pudo concretar un doblete para sellar el 3-0 con el que cierran el pase a la definición de la Copa del Mundo.

‘Dibu’ Martínez y el boleto a la final

El golero de Argentina admitió que el elenco de Scaloni sufrió a lo largo de la Copa del Mundo, pero, el hecho de vencer con holgura a Croacia les dio tranquilidad. “No caíamos, habíamos ganado 3-0 y en un momento estábamos y dije ‘chicos’ el cartel decía que estamos en la final’. No caíamos, pasamos de sufrir muchos los octavos y cuartos de final que los partidos eran tan tensos que ganar 3-0 fue como un shock”, reconoció el ‘1′.