La victoria de Argentina ante Países Bajos en tanda de penales, por cuartos de final del Mundial Qatar 2022, lo siguen celebrando los hinchas. De aquella jornada, continúan apareciendo escenas que no se vieron en un inicio. Una de ellas tiene como protagonista a Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero de la ‘Albiceleste’.

Las cámaras captaron el momento en el que el guardameta argentino se dirige a Lionel Messi y compañía y les da un claro mensaje en el túnel de salida a la cancha del Estadio Lusail. Las palabras que dice ‘Dibu’ las da cuando al lado se encontraba formado en columna el equipo rival.

“Miren afuera, muchachos, eh, miren afuera. Todo el partido van a estar cag*** estos, eh, todo el partido. Nosotros hablamos siempre adentro de la cancha, eh, nunca afuera, siempre adentro”, expresó Martínez, quien estaba detrás del capitán ‘Leo’ Messi.

🗣️ “Miren afuera, van a estar todo el partido cagado estos. Nosotros hablamos siempre adentro de la cancha, nunca afuera”.



La arenga del Dibu, antes de jugar contra Países Bajos. Terrible. 🤫

pic.twitter.com/Gex05pz6vn — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 11, 2022

Ese mensaje, claro está, lo dio ‘Dibu’, a propósito de algunas declaraciones que hicieron los integrantes de Países Bajos en la antesala del encuentro. “Messi no juega mucho contra el rival cuando no tiene la posesión del balón” y “si tenemos que llegar a los penales, creo que quizás ahora estamos en ventaja”, fueron dos de las frases, por ejemplo, de Louis van Gaal.

Ya en zona mixta, ‘Dibu’ Martínez no dudó en arremeter con Van Gaal. “Algo que aprendí del fútbol es que se habla en la cancha, ellos hablaron mucho antes del partido y eso me dio mucha energía. No puede hablar tanto antes de los partidos, pretender salir ganando, eso me hizo más fuerte y después del partido se lo dije”, indicó.

