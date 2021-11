Maradona es peruano, y no nos referimos a ‘Maradona’ Barrios o a ‘Maradonita’ Merino, sino a uno de los pilares del éxito de la serie de Amazon Prime, ‘Maradona: Sueño Bendito’. Su nombre es Juan Palomino, actor argentino de padre peruano, quien da vida al ‘10′ en los últimos años de su vida.

Palomino nació en La Plata, Buenos Aires, hace 60 años, hijo de José Palomino actor y locutor cusqueño que llegó al país sureño a los 18 años. Juan vivió su infancia en la ciudad natal de su padre.

Pese a que hizo su carrera en argentina y se estableció ahí, su trabajo actoral también estuvo ligado al Perú. En el 2012 fue uno de los protagonistas de la película de Rossana Díaz Costa, “Viaje a Tombuctú”.

“Me pareció fascinante la posibilidad de trabajar en Lima. Yo he nacido en Argentina, pero me he criado en Cusco. Tengo doble nacionalidad, pero como dicen la patria es la infancia, y mi infancia transcurrió en Cusco. Leí el guion y me dije: quiero estar en este proyecto”, señaló Palomino en el 2012 en una entrevista con Cinencuentro.

Lo que hizo para interpretar a Maradona

A puertas de cumplir 60 años de edad, a Juan Palomino le llegó la oportunidad de su vida: interpretar nada menos que a Diego Armando Maradona. Pero este privilegio profesional vino con una serie de sacrificios que retaron su capacidad actoral y física.

Una de las cosas que más le costó a Palomino fue subir de peso para asemejarse más a Maradona en sus últimos años de vida. Al mejor estilo de Robert De Niro en ‘Toro Salvaje’, el actor peruano tuvo que subir casi 20 kilos para asumir su papel protagónico.

“Llegué a pesar 105 kilos. Estuve seguido por una nutricionista y por un médico”, aseguró Palomino sobre interpretar a Maradona. “Me llamó mucho la atención la ropa y la mirada del otro, del ciudadano común y corriente. Que me digan ‘qué te pasó, te comiste todos los postres, estás muy gordo, estás deprimido’. Y yo no podía decir que estaba trabajando”, añadió.

Luego que terminaron las grabaciones, Juan empezó un régimen para volver a su peso habitual. “Me duelen las rodillas y ahora voy a retomar el gimnasio para recuperar tonicidad. Yo caminaba y bajaba mucho de peso, así que para el personaje tuve que hacer mucho sedentarismo”, contó.

Pese a todo Palomino quedó muy contento con el resultado. “ Ha sido un bello y magnífico desafío estar en la piel de Diego, porque no es fácil ”, relató en el programa argentino “Confrontados El Nueve”.

“Ya es una gran experiencia. Siempre el espíritu maradoniano ha sido algo que me ha conmovido más allá de lo deportivo, por esa forma irreverente de plantarse frente al poder. En ese sentido, creo que va a ser algo inquietante. Creo que a cada uno de los que nos hemos involucrado en el proyecto, va a ser una gran experiencia”, agregó.

