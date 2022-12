Cambia de rumbo. El pequeño Diego Buonanotte, tiene claro que no seguirá en Sporting Cristal y con amabilidad contesta cada uno de los mensajes de los hinchas celestes que esperaban se quede en La Florida, pero el nuevo entrenador Tiago Nunes no lo tiene en sus planes y los representantes del jugador no han perdido tiempo y ya negocian su posible pase a Coritiba de Brasil.

Desde Brasil, ‘Thread Coxa’ se ha encargado de revelar el contacto existente entre el todavía jugador cervecero y la ‘coxa-branca’. “ Según Arquero Suplente Brasileño y Meu Coritiba, Coritiba está interesado en fichar al mediocampista ofensivo Diego Buonanotte, de 34 años ”, y la reacción de los hinchas brasileños ha sido positiva en las redes sociales.

El medio brasileño también informa de las dificultades que implica la situación del jugador que todavía tiene un vínculo con Sporting Cristal hasta diciembre del 2023. “ El jugador pertenece al Sporting Cristal de Perú, donde tiene contrato, pero no permanecería ahí ”.

Diego Buonanotte recibe interés de Coritiba de Brasil (Foto: @ClubSCristal)

Buonanotte: “Me dijeron que no estaba en los planes”

Todo haría indicar que el jugador pediría su desvinculación del club para poder manejar sus intereses, dado que el club no lo ha tomado en cuenta para la pretemporada que empezó esta semana en La Florida. El jugador solo estaría esperando firma de la rescisión para ser anunciado por su nuevo club.

Los mensajes de los hinchas al jugador en sus redes sociales no han cesado desde este jueves al no verlo dentro del grupo y el jugador ha explicado con paciencia cual es su situación.

“ Muchos hinchas me escriben y no puedo responderles a todos, espero que entiendan que no es una situación linda para mí. Estoy con licencia hasta el 3 de enero. El club me comunicó que no estoy en los planes de la institución para el 2023 ″, explicó el argentino.

Los aficionados esperaban que se quedara en el equipo de Tiago Nunes, pues pese a solos ser titular en 6 de los 19 encuentros que jugó y anotó 5 goles además de dar dos asistencias.

¿Por qué se va Diego Buonanotte?

Uno de los motivos por los que Diego Buonanotte no continuaría en Sporting Cristal parece estar relacionado al cupo de extranjero, donde los rimenses han sumado 5 cupos Juan Sánchez y Washington Corozo (Ecuador), Leandro Sosa (Uruguay), Brenner Marlos (Brasil) y Diego Buonanotte (argentino). Pero estaría ala pesera de cerrar con un central del exterior.

También se conoció que los representantes del volante argentino, además de la oferta en el futbol de Brasil, también manejan una posibilidad con Carlos A. Mannucci, que tendría que negociar con Sporting Cristal un posible préstamo.