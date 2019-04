Diego Costa recibió dura sanción por mentar la madre al árbitro del Barcelona vs Atlético Madrid

Diego Costa , delantero el Atlético Madrid, ha sido sancionado con ocho partidos de suspensión por insultar y agarrar del brazo al árbitro, al ser expulsado en el partido de Liga Santander contra el Barcelona, con lo que se pierde el resto de la temporada.



El Comité de Competición (órgano disciplinario de la Federación Española de Fútbol) ha castigado al jugador con cuatro partidos por los "insultos proferidos por el jugador al árbitro del encuentro" y otros cuatro por agarrarle del brazo, según la resolución hecha pública este jueves.



La resolución, que también condena al jugador a pagar una multa de 6.010 euros, afirma que infringió el artículo 94 del código disciplinario de la Federación, que castiga con entre cuatro y doce partidos "insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al árbitro".



Asimismo, le sanciona con otros cuatro encuentros en virtud del artículo 96, que prevé entre cuatro y doce encuentros de suspensión por "agarrar, empujar o zarandear" al colegiado sin "ánimo agresivo por parte del agente".

De esta manera, con el Atlético Madrid eliminado de la Copa del Rey, el jugador cumplirá su sanción en los siete encuentros que restan de esta temporada liguera y el primero de la próxima.



El Atlético de Madrid ya ha adelantado que recurrirá la sanción impuesta al jugador, para lo que tiene diez días para acudir al Comité de Apelación de la Federación.



"Es una mala noticia, pero si el Comité de Competición ha acordado que son ocho partidos, pues serán ocho partidos, lo más normal y lo seguro es que lo recurramos y que pidamos la cautelar y a ver qué es lo que pasa", dijo el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, este jueves tras conocer la noticia.



"Yo no esperaba que fueran tantos partidos, pero si lo han decidido así, sus motivos tendrán", añadió el mandatario atlético durante un acto en Madrid.



En el partido de la 31ª jornada de la Liga española disputado en el Camp Nou y que ganó el Barça 2-0, Costa fue expulsado con roja directa en el minuto 28 del encuentro por insultar al árbitro Jesús Gil Manzano "a viva voz, en los siguientes términos: "¡Me cago en tu puta madre!, ¡Me cago en tu puta madre!", según reflejó el colegiado en el acta.



Gil Manzano añadió en su informe que una vez expulsado "aún en el terreno de juego, me agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que mostrara las amonestaciones a sendos compañeros".



El Atlético de Madrid presentó alegaciones a la expulsión afirmando que Costa "se intenta dirigir al árbitro para explicarse, no trata de agarrar o sujetar con algún tipo de fuerza al árbitro" y que hay un error de apreciación del colegiado.



Sin embargo, el Comité de Competición consideró que con las alegaciones de las partes "no se deduce con la evidencia la existencia de un error material manifiesto" y procede a castigar a Diego Costa con la pena más leve prevista por cada uno de los supuestos.



