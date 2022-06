El capitán de la selección uruguaya se despediría de la liga brasileño y el Atlético Mineiro. Diego Godín, confirmó este miércoles que existe una “posibilidad importante” de fichar por el Vélez Sarsfield argentino tras una charla con el entrenador de este cuadro, su compatriota Alexander ‘Cacique’ Medina.

“El ‘Cacique’ me llamó, es verdad, y es una posibilidad importante porque lo conozco y al cuerpo técnico, y lo estoy evaluando”, dijo a la prensa durante la inauguración de un complejo deportivo en Montevideo del que es socio junto al exinternacional Andrés Scotti.

Godín, cuyo actual club, el Atlético Mineiro brasileño, no pondría dificultades para su salida, remarcó que respecto a su futuro lo que busca es jugar y tener “calidad de entrenamientos” con vistas al Mundial de Catar 2022 y elegir un equipo en el que se sienta cómodo.

“Lo importante son estos cinco meses. Yo todo lo que he elegido estos dos últimos años ha sido en función de la selección y en este caso va a seguir siendo así, no pensando en el dinero porque ya estos dos últimos años he elegido dejando de ganar o perdiendo dinero, pero siempre pensando en la selección”, sentenció.

A la inauguración del complejo acudió el exentrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, en una de sus escasas apariciones en público tras su salida de la Celeste en noviembre pasado después de casi 16 años al frente.

En ese sentido, el exzaguero del Atlético de Madrid e Inter de Milán, entre otros, destacó a la prensa su alegría por ver al ‘Maestro’ nuevamente y poder abrazarlo.

Godín se encuentra en Montevideo como integrante de la selección uruguaya que disputará el próximo sábado el último partido amistoso en casa previo a su participación en el Mundial de Catar cuando reciba a la selección de Panamá.