Diego Guastavino se va dolido de Universitario y reveló que no quisieron renovarle

Diego Guastavino es uno de los jugadores extranjeros más queridos por el hincha de Universitario . Esta vez, publicó un mensaje en el que se denota su pesar por la forma que se va del cuadro crema.



En el mensaje deja en claro su amor por Universitario pero apunta a los dirigentes del cuadro crema. Diego Guastavino quería renovar su contrato pero los directivos pensaron lo contrario. Incluso estuvo "dispuesto a sacrificar mucho".



Además mencionó a los directivos y la administración del club. Sin reparos dijo que se necesita "estabilidad dirigencial" y "gente capacitada". Asimismo lamentó las "malas decisiones" de la dirigencia.

Aquí el mensaje completo de Diego Guastavino:

"Uno siempre tiene ilusiones. La mía era tener otra oportunidad, una revancha, aceptando que este 2017 no fue un año nada bueno en lo deportivo. Pero siempre traté de ayudar, de poner todo de mí a favor del grupo. Quería aportar, pero las decisiones técnicas no se ajustaban a mi juego. Duele, pero es así y hay que aceptarlo. A los compañeros que seguirán en el club desearles el mayor de los éxitos, también al cuerpo técnico"



"Y para el club deseo que apunten más alto, Universitario es muy pero muy grande y merece una estabilidad dirigencial, con gente capacitada y que realmente quieran ver a Universitario peleando a nivel internacional, como el hincha lo merece. Eso no se logra de un día para otro y para ser sinceros con constantes cambios de administraciones, sumadas a malas decisiones, eso será cada vez más lejano"



"Siendo extranjero me pone feliz que el hincha me expresen tanto cariño. Mi familia y yo estaremos eternamente agradecidos con Universitario y su linda gente. Siendo extranjero también conseguí 100 partidos con la camiseta crema, cosa que no es fácil de lograr, y hubiese sido especial tener un pequeño reconocimiento de parte de los dirigentes. Son detalles sí, pero que llenan y alientan a más. Yo quise seguir y estuve dispuesto a sacrificar mucho, pero no quisieron. Queda seguir y buscar otro camino, siempre estaré para cuando Universitario me necesite. ¡Vamos cremas!"

