Diego Guastavino aseguró que no seguirá en Universitario, pero no todo está definido ¿Por qué?

Diego Guastavino aseguró que no seguirá en Universitario de Deportes el año que viene. Esta noticia fue tomada con pesar por los hinchas cremas. Trome.pe habló con su representante, Daniel Gutiérrez, y dio nuevas luces sobre el futuro del jugador uruguayo.



"Estoy seguro de que no seguiré en Universitario. Mi representante habló con los dirigentes y ya lo tengo clara. Esto es de rendimiento, algunos compañeros están mejor y lo entiendo. Quiero irme campeón", fueron las declaraciones de Diego Guastavino a Gol Perú sobre su futuro.



Sobre esta situación, el agente de Guastavino, Daniel Gutiérrez, aclaró que no todo está dicho. "El fútbol es cambiante. Muchas cosas pueden pasar de acá al final del torneo. Por ahora voy a esperar. Diego (Guastavino) puede ser fundamental para la obtención del título. Y las cosas pueden cambiar. El fútbol es así", dijo el representante a Trome.pe en relación al vínculo entre el volante charrúa y Universitario.



"Hoy lo más probable es que no siga. Pero no nos podemos adelantar por más que hoy las cosas no estén dadas para seguir", argumentó el agente de Diego Guastavino.

Es cierto, si Universitario logra el título nacional, todo puede cambiar. Usualmente el manejo de las renovaciones de contrato de los jugadores tras lograr el objetivo tienen mayor posibilidad. Los hinchas de Guastavino no deben perder las esperanzas.



Diego Guastavino es querido por el hincha crema ya que alcanzó el título del Torneo Apertura 2016 y logró el título nacional del 2013. Este año alterna en el equipo titular del técnico Pedro Troglio. [Volver a la portada Trome.pe]

