A una semana de la muerte de Diego Maradona van saliendo a la luz nuevas revelaciones de la forma de vida que llevaba el astro. Esta vez, el portal Infobae tuvo acceso al contrato de alquiler de la vivienda ubicada en la dirección Italia 5208, Barrio San Andrés, Lote 45. Fue en ese lugar donde el ’10′ dejó de existir.

Según el medio, el entorno de Maradona, mediante el abogado Matías Morla, pagó al contado 16 mil dólares por tres meses. El período de alquiler era del 10 de noviembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021. La idea era que, tras ese tiempo, el DT se recuperara y volviera a entrenar a Gimnasia y Esgrima de la Plata.

Quien firmó el contrato fue Jana, una de las hijas de Maradona. La casa, en su planta alta tiene cuatro habitaciones; una de ellas, la principal, en suite. Diego descansaba en el primer piso, en una habitación equipada con una cama de dos plazas, una TV grande y un sillón masajeador. La pieza tenía vista al lago.

El contrato de alquiler de la vivienda era por tres meses y costó 16 mil dólares (Foto Infobae)

La búsqueda de la casa duró apenas 48 horas y se hizo en tiempo récord. Esto, porque el entorno decidió que el ’10′ saldría de la clínica e iría a descansar. Incluso se pensó que podría retornar poco a poco al tema del fútbol en este mes de diciembre.

Quien se quejó por el lugar donde falleció Maradona, fue el también ex futbolista Óscar Ruggeri. “Ayer, hablando con Claudia (Villafañe ex esposa de Maradona), me decía: ‘Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís’. No sé si está bien que lo diga, pero yo lo puedo decir”, dijo Ruggeri.