Diego Maradona no asistió a la boda de su hija Dalma Maradona con Andrés Caldarelli que ha dejado dolida al retoño del ex 10 de la selección argentina, según sus últimas declaraciones.



Dalma Maradona no eludió las consultas sobre la ausencia de Diego Maradona en su boda en una entrevista para el programa 'Intrusos'.



“Me había dicho que iba a venir, pero bueno, no quiero hablar más del tema porque el casamiento ya pasó. Él ya no vino y al respecto de eso ya no se puede hacer nada. Me parece que ya está, tuvimos una noche hermosa y estuvo increíble. Yo me quiero quedar con eso, no quiero seguir revolviendo una situación que ya pasó”, dijo la hija de Diego Maradona.



Asimismo, Dalma Maradona confesó que no le pondría a su hijo el nombre de su padre, pues tanto su pareja como ella debían estar de acuerdo.



“Todavía no sueño con tener un hijo. Pero no es una tradición familiar. Gianinna tuvo primero y se llama Benjamín así que no es una cosa que a nosotros nos parezca que tenga que ser sí o sí. Prefiero que tenga otro nombre aparte, que no tenga nada que ver y que nos guste a los dos”, afirmó la hija de Diego Maradona.



Dalma Maradona habló sobre su casamiento y su padre. (Video: Intrusos)

Después del casamiento de Dalma Maradona, Diego Maradona habló con el mismo programa, presumiendo que él había comprado la casa de su hija como regalo de matrimonio, pero ella salió a desmentirlo.



"La casa la compré hace mucho tiempo pero tuvimos que repararla por eso me mudé ahora. Mi papá no pago un peso de mi casamiento hasta me da vergüenza aclararlo", mencionó en un mensaje que leyó una panelista de ‘Intrusos’.



Parece que la relación de Diego Maradona con su hija Dalma no está muy bien después que el exfutbolista no asistiera a la boda porque, según el mismo exjugador argentino comentó, el Fujairah FC, equipo de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos que dirige, tenía un partido importante en las aspiraciones de llegar a la primera profesional.

Diego Maradona no pagó "ni un peso" de la boda de su hija, según Dalma. (Video: Intrusos)

